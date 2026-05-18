طريقة عمل البصارة على أصولها

قدم الشيف تامر فتحى ، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل البصارة.

المقادير

ربع كيلو فول مدشوش



بصلة كبيرة



5 فص ثوم مفروم



حزمة كزبرة خضراء



حزمة بقدونس



ملح ورشة فلفل اسود



معلقة صغيرة كمون



معلقة صغيرة كزبرة ناشفة



رشة نعناع ( اختياري )



شطة (اختياري)



طريقة عمل البصارة:

خطوات التحضير

ينقع الفول المدشوش ليلة كاملة بعد أن يغسل جيدًا، أو لمدة 6 ساعات على الأقل مع تغيير الماء مرة أو مرتين.



في حلة متوسطة نضع الفول المدشوش المنقوع ونضيف عليه البصل المقطع والثوم مع الكزبرة الخضراء والبقدونس والكزبرة ناشفة والفلفل الأسود والكمون.



نوقد النار على المكونات حتى تنضج، ثم نتركها لتبرد.



يضرب الخليط بعد أن يبرد بـ "الهاند بلندر" أو في الخلاط.



في حلة نظيفة نضيف معلقة سمنة عليها بصلة صغيرة مبشورة و3 فصوص ثوم مفروم ونصف معلقة كزبرة ناشفة ونشوحها إلى أن يأخذ البصل لونا ذهبياً وثم نضيفهم على البصارة ونقلب جيداً



تقدم البصارة في الأطباق ونضع بصل محمر على الوجه للتزيين.



يمكن أكلها ساخنة أو باردة مع باذنجان مخلل أو سلطة.