لذيذة جدا .. طريقة عمل فاهيتا الدجاج

يعشق الكثير الاطباق المختلفة من الدجاج ولذلك يمكن أن تتعرفي علي طريقة عمل فاهيتا الدجاج

المكونات

500 جرام صدور دجاج مقطعة شرائح

1 بصلة متوسطة شرائح

1 فلفل أخضر شرائح

1 فلفل ألوان شرائح

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت

عصير نصف ليمونة

التتبيلة

1 ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة

رشة شطة حسب الرغبة

ملح حسب الذوق

الطريقة

1. اخلطي الدجاج مع التتبيلة وعصير الليمون واتركيه لمدة 30 دقيقة.

2. سخني الزيت في طاسة على نار عالية.

3. أضيفي الدجاج وقلبيه حتى يأخذ لونًا ذهبيًا.

4. ضعي البصل والفلفل والثوم وقلبي لمدة 5 دقائق حتى تذبل الخضار قليلًا مع بقاء قرمشتها.

5. قدمي الفاهيتا في خبز التورتيلا أو العيش السوري.

للتقديم

يمكن إضافة:

جبنة شيدر

صوص رانش أو ثومية

بطاطس محمرة

خس وطماطم

وبالهنا والشفا