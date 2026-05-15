ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ؟

الفراخ من أكثر الأطعمة الغنية بالبروتين والعناصر الغذائية المهمة للجسم، ولذلك فإن تناولها باعتدال يمكن أن يمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية، خاصة عند طهيها بطرق صحية مثل الشوي أو السلق.

فوائد تناول الفراخ للجسم

تساعد على بناء العضلات وتقويتها لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين.

تمنح الجسم الطاقة والشعور بالشبع لفترة أطول.

تحتوي على فيتامينات مهمة مثل فيتامين B6 وB12 الضروريين لصحة الأعصاب.

تدعم صحة العظام والأسنان بفضل احتوائها على الفوسفور.

تساهم في تقوية المناعة وتحسين وظائف الجسم المختلفة.



ماذا يحدث عند الإفراط في تناولها؟

رغم فوائدها، فإن الإفراط في تناول الفراخ خاصة المقلية أو الغنية بالدهون قد يسبب بعض المشكلات الصحية مثل:

زيادة الوزن والسعرات الحرارية.

ارتفاع نسبة الدهون والكوليسترول.

اضطرابات الهضم إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

زيادة نسبة الأملاح في الجسم عند تناول الفراخ المصنعة أو المتبلة بشكل مبالغ فيه.



أفضل طريقة لتناول الفراخ

يفضل اختيار الأجزاء قليلة الدهون مثل الصدر، مع الاعتماد على الشوي أو السلق بدلا من القلي، إلى جانب تناول الخضروات للحصول على وجبة متوازنة وصحية.