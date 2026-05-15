الرئيس الصيني لـ ترامب: التعامل غير الصحيح مع قضية تايوان قد يقود إلى صدام أو حتى مواجهة عسكرية

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، اجتماعًا رفيع المستوى في بكين استمر لأكثر من ساعتين، تناول ملفات سياسية واقتصادية وأمنية معقدة، أبرزها قضية تايوان والتوترات الدولية المرتبطة بالحرب في إيران.

تحذير صيني حاد بشأن تايوان والعلاقات الثنائية

أطلق الرئيس الصيني شي جين بينج تحذيرًا مباشرًا خلال اللقاء، مؤكدًا أن التعامل “غير الصحيح” مع قضية تايوان قد يقود إلى “صدام أو حتى مواجهة عسكرية” بين الولايات المتحدة والصين، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية الصينية.

وشدد شي على أن ملف تايوان يمثل “أهم قضية” في العلاقات بين البلدين، محذرًا من أن أي سوء إدارة له قد يدفع العلاقات الثنائية إلى “وضع بالغ الخطورة”. وفي المقابل، أوضح أن العلاقات يمكن أن تبقى مستقرة إذا تمت معالجة الملف بطريقة “صحيحة”.

وتُعد قضية تايوان واحدة من أكثر الملفات حساسية في العلاقات الأمريكية - الصينية، حيث تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها، بينما تلتزم واشنطن بسياسة “الغموض الاستراتيجي” تجاهها.

قمة سياسية في ظل توترات عالمية وحرب إيران

جاء اللقاء بين الزعيمين في وقت حساس دوليًا، حيث تلقي الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران بظلالها على المشهد العالمي، مع تصاعد المخاوف من تأثيرها على أسواق الطاقة والتجارة الدولية.

وخلال المحادثات، ناقش الطرفان أيضًا ملف إيران، بما في ذلك أمن مضيق هرمز، حيث اتفقا على ضرورة إبقائه مفتوحًا لضمان تدفق الطاقة عالميًا، مع رفض أي خطوات لتقييد الملاحة أو “عسكرة” الممر البحري الحيوي.

كما تناولت المحادثات ملفات اقتصادية أوسع تشمل التجارة والاستثمارات ومكافحة الفنتانيل وزيادة واردات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية، في إطار مساعٍ لتهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ووفقًا لتقارير رسمية، استمرت الجلسة الثنائية في قاعة الشعب الكبرى في بكين حوالي ساعتين و15 دقيقة، ووصفتها مصادر أمريكية بأنها “اجتماع إيجابي وبنّاء”، رغم عدم الإشارة إلى قضية تايوان في البيان الختامي الأمريكي.

وخلال اللقاء، تبادل الطرفان عبارات إيجابية، حيث أكد ترامب أهمية “الشراكة” بين البلدين، بينما شدد شي على أن التعاون هو الطريق الأفضل، وأن “الصراع يضر الجانبين”.