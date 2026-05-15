صالح جمعة ليس الأول.. نجوم رفعوا شعار "مش هشجع الأهلي ولا الزمالك"

يستضيف مساء غد السبت المقبل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره اتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتلقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خسارة أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت وقناة اون تايم سبورت إياب الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس الكونفدرالية السبت المقبل.

ويتأهب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال لعبور اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وشهدت الساعات الماضية موجة من الإستياء من التصريحات التي أدلي بها صالح جمعة نجم النادي الأهلي السابق حول عدم تشجيعه لفريق الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري غدا السبت.

ويري البعض أن تشجيع الأندية المصرية فى البطولات القارية من قبيل الحرية الشخصية فيما يرى آخرون ضرورة دعم الأندية المصرية في المحافل الدولية.

ميدو ومونديال الأندية

أثار أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق جدلاً واسعاً في ديسمبر 2024 بإعلانه صراحة عدم تشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية مؤكداً انتماءه المطلق للزمالك.

أوضح ميدو أنه ابن المدرج الأبيض ولا يشجع سوى ناديه معتذراً لمن زعل من توقيت التصريح، ومشدداً على تربيته على عدم تشجيع أي نادٍ آخر في مصر.

وأكد ميدو عبر حساباته الرسمية (منصة X) أنه لن يشجع الأهلي في كأس العالم للأندية، قائلاً: "أنا ابن الزمالك وأكبر فخر ليا في حياتي إني ابن المدرج".

وأشار إلى أنه يلعب ويشجع الزمالك منذ أن كان عمره 9 سنوات، ولا ينوي تغيير مبادئه.قدم ميدو اعتذاراً عن "توقيت" التصريح وليس عن الموقف نفسه، مؤكداً أنه لا يمثل "النفاق".

أيمن عبدالعزيز وبطولات إفريقيا

قال أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق بأنه لن يشجع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، مؤكداً على انتمائه الزملكاوي.

قال أيمن عبدالعزيز في تصريحات تليفزيونية : أنا زملكاوي هشجع الأهلي ليه.

وأكد أن النادي الأهلي يمثل نفسه فقط، ومن وجهة نظره لا يمثل مصر أو أفريقيا، مضيفاً أن "مفيش حد بيمثل الكرة المصرية والإفريقية غير منتخب مصر".

وشدد أيمن عبدالعزيز نجم الزمالك السابق على أن النادي الأهلي لا يمثل مصر بل لا يمثل سوى نفسه في بطولات أفريقيا ولن أشجعه.

متمناش أشجع الزمالك

قال صالح جمعه لاعب الأهلي السابق عبر تصريحات تليفزيونية:

أنا كـ أهلاوي متمناش الزمالك يكسب الكونفدرالية ومش هشجعه فى نهائي كأس الكونفدرالية.

وأكد صالح جمعة، نجم الأهلي السابق، أنه لن يدعم الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة، مشددًا على أنه سيشجع الفريق الجزائري خلال المواجهة المرتقبة.

وقال صالح جمعة، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة MBC مصر 1: أنا أهلاوي، ومش بتمنى إن الزمالك يكسب الكونفدرالية أو يزيد عدد بطولاته القارية، خصوصًا مع قيمة الجوائز المالية الكبيرة 4 مليون دولار”.

وأضاف: مش هشجع الزمالك في النهائي، لأن جماهير الزمالك دائمًا بتشجع أي منافس ضد الأهلي، وده أمر طبيعي في أجواء المنافسة، لذلك سأدعم اتحاد العاصمة.