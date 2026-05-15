إلهام أبو الفتح
تقرير أمريكي: الفراعنة يستهدفون ظهورًا تاريخيًا في كأس العالم 2026

حمزة شعيب

سلطت مجلة أمريكية الضوء على طموحات منتخب مصر خلال مشاركته المرتقبة في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بداية من 11 يونيو المقبل، مؤكدة أن الفراعنة يسعون لتحقيق ظهور تاريخي بقيادة النجم محمد صلاح.

وأكدت مجلة «سبورتس إليستريتد» أن منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس الأمم الأفريقية، يدخل البطولة بطموحات كبيرة رغم محدودية مشاركاته السابقة في كأس العالم، حيث ستكون نسخة 2026 هي المشاركة الرابعة فقط في تاريخه.

وأشارت المجلة إلى أن المنتخب المصري لم يحقق أي انتصار خلال مشاركاته السابقة في المونديال، بعدما خاض 7 مباريات انتهت بخمس هزائم وتعادلين، إلا أن الجيل الحالي يطمح لتغيير تلك الصورة وتقديم مشاركة مختلفة تعكس قوة الكرة المصرية على المستوى القاري.

وسلط التقرير الضوء على الدور الكبير الذي يلعبه محمد صلاح، قائد المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي، باعتباره العنصر الأبرز في تشكيلة الفراعنة، حيث تعول الجماهير المصرية عليه لقيادة المنتخب نحو إنجاز تاريخي في البطولة المقبلة.

وقدم صلاح أرقامًا مميزة خلال التصفيات المؤهلة للمونديال، بعدما سجل 9 أهداف وصنع 3 أخرى، ليصبح اللاعب الأكثر مساهمة في تأهل منتخب مصر إلى النهائيات.

أشادت المجلة بمشوار منتخب مصر في التصفيات، حيث حافظ الفريق على سلسلة من 10 مباريات متتالية دون هزيمة، واستقبل هدفين فقط طوال التصفيات، بفضل التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي الذي يميز الفريق تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

وأوضحت أن حسام حسن، الذي تولى تدريب المنتخب عام 2024، يعتمد على أسلوب دفاعي منظم يقوم على إغلاق المساحات واستغلال الهجمات المرتدة السريعة، مستفيدًا من قدرات الثنائي الهجومي محمد صلاح وعمر مرموش.

وأضاف التقرير أن منتخب مصر لا يعتمد على الاستحواذ أو الأداء الهجومي المفتوح، بل يرتكز على الانضباط الدفاعي واللعب الواقعي، مع استغلال السرعات والمهارات الفردية لحسم المباريات.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 

ويخوض منتخب مصر منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وسط آمال جماهيرية بتحقيق ظهور قوي وتجاوز مرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة.

