الحكومة: تنفيذ 351 مشروعًا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على التقرير الذي تلقته وزارة التنمية المحلية والبيئة من الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة حول تطورات موقف تشغيل مشروعات الإدارة المحلية بالمرحلة الأولى لقرى المبادرة، والتي تتضمن الأسواق ومواقف سيارات النقل الجماعي ونقاط الإطفاء التي أشرفت الوزارة على تنفيذها بالتنسيق مع المحافظات في القرى المستهدفة

وأشار المركز الإعلامي إلى إعلان وزارة التنمية المحلية والبيئة، عن الانتهاء من تنفيذ 351 مشروعًا من مشروعات الإدارة المحلية ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، موزعة ما بين 130 نقطة إطفاء، و124 سوقًا حضاريًا، و97 موقف سيارات نقل جماعي، بإجمالي تكلفة بلغت أكثر من 1.6 مليار جنيه.

وأوضح المركز الإعلامي أن المشروعات المنفذة تهدف لتعزيز إجراءات الحماية المدنية وتحسين الخدمات والتجهيزات اللازمة في هذا الشأن، مع توفير بدائل حضارية للأسواق غير المنظمة وخدمات النقل الجماعي القائمة في بعض القرى وخلق فرص عمل مستدامة في سلاسل التجارة الريفية، بما يتكامل مع التطوير الذي تشهده القرى في مختلف القطاعات تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية.

وأضاف أنه وفقًا للوزارة فقد تم الانتهاء بالفعل من الاستلام والتشغيل الكامل لـ 137 مشروعًا من إجمالي المشروعات التي تم نهو تنفيذها إنشائيًا مؤخرًا، وتتوزع المشروعات التي تم تشغيلها ما بين 55 موقف سيارات نقل جماعي، 45 سوقًا، و37 نقطة إطفاء.

وتم استلام والبدء في تجهيز وطرح الدفعة الثانية من المشروعات بإجمالي 160 مشروعًا متوقع دخولها الخدمة خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم استلام وتشغيل المشروعات المتبقية بإجمالي 54 مشروعًا خلال النصف الأول من العام المالي الجديد.