الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2951 شهيدًا و8988 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية منذ الثاني من مارس الماضي إلى 2951 شهيدًا و8988 مصابًا، في ظل تصاعد العمليات العسكرية والغارات التي تستهدف مناطق عدة، لا سيما جنوب البلاد والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة، في بيان رسمي، أن المستشفيات الحكومية والخاصة ما تزال تعمل تحت ضغط هائل لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، رغم التحديات المرتبطة بنقص الإمكانات واستمرار القصف واستهداف بعض المنشآت المدنية والإغاثية.

وأشار البيان إلى أن الطواقم الطبية وفرق الإسعاف تواصل مهامها الميدانية في ظروف وصفت بـ”البالغة الخطورة”.

وتعكس الأرقام المتصاعدة حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها لبنان مع استمرار المواجهات العسكرية، حيث تسببت الغارات في موجات نزوح واسعة وتضرر البنية التحتية الصحية والخدماتية.

وحذرت جهات رسمية وإنسانية من تفاقم الأوضاع الإنسانية إذا استمرت العمليات العسكرية بوتيرتها الحالية، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين والعاملين في القطاع الصحي.

ودعت السلطات اللبنانية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى التدخل العاجل لوقف التصعيد وتأمين الحماية للمدنيين والطواقم الطبية والإغاثية، مؤكدة أن استمرار استهداف المناطق السكنية والمنشآت الصحية يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني.