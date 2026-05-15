مهرها.. فتاة بقنا تحرض ابن عمتها على إنهاء حياة والدها للزواج منها

كشفت التحققات الأولية فى واقعة مقتل مزراع بطلقات نارية فى قرية فاو قبلى بقنا، عن تفاصيل صادمة، حيث تبين أن الطلقات النارية التى أنهت حياة المزارع كانت من ابن شقيقته، والكارثة الأكبر أنها بتحريض من ابنة المجنى عليه.

وتبين أن ابنة المجنى عليه طلبت من ابن عمتها، التخلص من والدها، حتى يتمكن من الزواج بها، بعدما أصر والدها على رفض طلب ابن شقيقته أكثر من مرة، بطلب يد ابنته، ما دفع الأبنة أن يكون مهرها إنهاء حياة والدها.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط الابنة وابن عمتها المتهمين بارتكاب الجريمة، لمباشرة التحقيقات وسماع أقوالهما فى الاتهامات الموجهة إليهم، حيث تبين من التحقيقات الأولية، أن الأبنة المتهمة حرضت المتهم على تنفيذ الجريمة حتى يتمكن من الزواج بها، نظراً لإصرار والدها رفض طلبه.



وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا يفيد إصابة مزارع بطلقات نارية فى قرية فاو قبلى التابعة لمركز دشنا، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى متأثراً بالاصابات التى لحقت به.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتى صرحت بدفن الجثة مع تكثيف التحريات لكشف ملابسات الجريمة، والتى انتهت إلى أن ابنة المجنى عليه وابن شقيقته وراء الجريمة.





