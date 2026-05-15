محمد عوض: تطوير منظومة التخطيط والمتابعة يجذب الاستثمارات

عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا مع قيادات الإدارة المركزية للاستراتيجية بالهيئة، لاستعراض معدلات تنفيذ الخطة الاستراتيجية الحالية، ومناقشة إعداد الخطة الجديدة للفترة (2026–2030)، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتطوير منظومة الأداء المؤسسي ورفع كفاءة المتابعة الاستراتيجية.

وأكد رئيس الهيئة، أهمية التكامل بين الخطط التشغيلية والاستراتيجية وربط مستهدفات الهيئة ببرنامج عمل الحكومة والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة اتخاذ القرار.

ووجّه بسرعة الانتهاء من تحديث وصياغة الخطة الجديدة وفق نهج تشاركي يراعي الأولويات الوطنية، مع تطوير منظومة مؤشرات الأداء لقياس النتائج والأثر، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي من خلال إطلاق منظومة رقمية ولوحات تحكم لحظية لمتابعة مؤشرات الأداء وربطها بالمنظومة القومية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

تطوير منظومة التخطيط الاستراتيجي

وأشار الدكتور عوض إلى أن تطوير منظومة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة المؤسسية يمثل محورًا رئيسيًا لدعم كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز قدرة الهيئة على جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.