إقبال على مقارئ الجمهور في مساجد كفر الشيخ| صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، فعاليات «مقارئ الجمهور» التي تنظمها مديرية الأوقاف بمساجد المحافظة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للأنشطة الدعوية والقرآنية، سعيًا إلى ترسيخ الإتقان في تلاوة كتاب الله، وضبط أحكام التجويد، وإحياء سنة الإقراء والإجازة بالسند المتصل.

شهدت المقارئ إقبالًا واسعًا وتفاعلًا ملحوظًا من الجمهور، حيث برز دور الأئمة في تصحيح التلاوة للمشاركين، بما يُسهم في تحسين مستوى التلاوة وفهم المعاني والمقاصد القرآنية على الوجه الصحيح، وتوسيع دوائر التحفيظ والإقراء لإعداد جيل متقن لكتاب الله، ولتصدح المساجد بصوت القرآن الذي يلامس القلوب.

أكد محافظ كفرالشيخ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، مشيدًا بالدور الدعوي والتوعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في عمارة المساجد بالقرآن الكريم، وتنظيم الأنشطة القرآنية التي تُسهم في إعداد جيل واعٍ ومتمسك بتعاليم الدين الإسلامي السمحة، بما يعزز قيم الانتماء والوعي المجتمعي.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن «مقارئ الجمهور» تُعد من الأنشطة المهمة التي تُسهم في تحسين مستوى التلاوة وضبط أحكام التجويد، وتشجيع النشء والشباب على الارتباط بكتاب الله، مؤكدًا أهمية استمرار هذه الفعاليات داخل المساجد لنشر الفكر الوسطي المعتدل، وتعزيز رسالة المسجد العلمية والدعوية، ودعم كل الأنشطة التي تستهدف خدمة القرآن الكريم وأهله.

من جانبه، أضاف الدكتور رمضان عبدالسميع، وكيل وزارة الأوقاف، أن هذه الأنشطة تأتي تنفيذًا للمحاور الاستراتيجية لوزارة الأوقاف، لا سيما محور بناء الإنسان، انطلاقًا من رؤية الوزارة «تحصين وبناء وشعاع من نور»، مؤكدًا أن العمل الدعوي والقرآني مسؤولية مشتركة تتطلب الالتزام بالضوابط المنظمة وتعظيم رسالة المسجد، بما يُسهم في عمارة المساجد بالقرآن الكريم وصناعة الحضارة، في إطار الدور الدعوي والعلمي والتثقيفي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف لنشر خطاب ديني وسطي معتدل يُسهم في بناء الإنسان فكريًا وسلوكيًا.