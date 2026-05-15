الاتحاد المصري لطلاب صيدلة الزقازيق يفتح أبواب العالم أمام الطلاب.. تفاصيل

في إطار سعيه المستمر لتطوير طلاب الصيدلة على المستويين المهني والشخصي، يواصل الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة الزقازيق (EPSF Zagazig) الترويج لبرنامج التبادل الطلابي العالمي “SEP”، أحد أقدم وأبرز البرامج التابعة للاتحاد الدولي لطلاب الصيدلة (IPSF)، والذي يتيح لطلاب الصيدلة فرصة السفر والتدريب المهني خارج مصر داخل أكثر من 80 دولة حول العالم.

تجربة متكاملة تجمع بين التدريب الصيدلي المعتمد والتبادل الثقافي

ويُعد البرنامج تجربة متكاملة تجمع بين التدريب الصيدلي المعتمد والتبادل الثقافي، حيث يتيح للطلاب خوض تدريبات داخل مجالات صيدلية متنوعة، تشمل صيدليات المجتمع، والصيدلة الإكلينيكية، والمستشفيات، والصناعة الدوائية، والبحث العلمي، بما يساهم في توسيع آفاقهم المهنية واكتساب خبرات دولية حقيقية.

ولا يقتصر تأثير البرنامج على الجانب الأكاديمي فقط، بل يمتد ليمنح الطلاب فرصة التعرف على ثقافات مختلفة، وبناء صداقات وعلاقات دولية، إلى جانب تنمية مهارات التواصل والاستقلالية والقدرة على التكيف مع بيئات جديدة، مما يجعل التجربة نقطة تحول في حياة الكثير من المشاركين.

كما يحرص فريق العمل على توعية الطلاب بكافة تفاصيل البرنامج وآليات التقديم من خلال أنشطة تعريفية وحملات ترويجية متنوعة، تهدف إلى تسهيل وصول الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلاب، وتشجيعهم على خوض تجربة السفر والتدريب الدولي بشكل آمن ومنظم.

ويستند البرنامج إلى تاريخ طويل من النجاحات والخبرات، حيث ساهم على مدار سنوات في منح آلاف الطلاب حول العالم فرصة اكتساب تدريب مهني موثّق وتجارب ثقافية غنية، وهو ما عزز من مكانته كواحد من أكثر برامج التبادل الطلابي تأثيرًا داخل مجتمع طلاب الصيدلة.

وشهدت فعاليات الترويج للبرنامج تفاعلًا ملحوظًا من الطلاب، خاصة مع مشاركة تجارب حقيقية لطلاب سبق لهم خوض رحلة SEP، حيث ساهمت قصصهم في نقل الصورة الواقعية للتجربة وإبراز أثرها على المستوى المهني والشخصي.

ويؤكد الاتحاد من خلال هذا البرنامج على أهمية ربط الدراسة الأكاديمية بالتجارب العملية العالمية، بما يواكب التطور المستمر في المجال الصيدلي، ويساعد في إعداد جيل من الصيادلة يمتلك رؤية دولية وخبرة متنوعة تؤهله للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الاتحاد نحو تمكين طلاب الصيدلة من استكشاف العالم، وتحويل فرص السفر والتدريب إلى تجارب تعليمية ومهنية متكاملة تترك أثرًا ممتدًا في مستقبلهم.