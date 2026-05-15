قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًّا.. موعد رؤية هلال ذي الحجة وإعلان أول أيام عيد الأضحى 2026
القاهره تقهر عدوٍ لفانا نبقى لها وتبقى لنا.. العفاسي يتغزل بمصر في آخر أعماله
جواو فيليكس: نسعى لإهداء جماهير النصر بطولتين هذا الموسم
تركنا الجسور والكهرباء.. ترامب: يمكننا القضاء على كل شيء في إيران خلال يومين
هل يجوز الحج عن الغير سواء كان حيا أم ميتا؟.. الأزهر للفتوى يجيب
مانسوري تكشف عن حزمة Soft Kit لبورشه 911 توربو S
اعلام عبري: رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية حدودية
محمد رمضان: الناس تركز على أجري أكثر من تعبي.. وعائلتي سر توازني النفسي
استشاري صحة نفسية تكشف: المجتمع حوّل تضحية المرأة من اختيار إلى واجب
عايز ياكل مكرونة إنسجام.. تعليق ساخر من ياسمين عز بعد قطع الكهرباء عن منزل سفير بلجيكا
هل آخر ساعة قبل المغرب وقت استجابة الدعاء يوم الجمعة فقط؟.. اغتنمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الاتحاد المصري لطلاب صيدلة الزقازيق يفتح أبواب العالم أمام الطلاب.. تفاصيل

طلاب الصيدلة بجامعة الزقازيق
طلاب الصيدلة بجامعة الزقازيق
حسام الفقي

في إطار سعيه المستمر لتطوير طلاب الصيدلة على المستويين المهني والشخصي، يواصل الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة الزقازيق (EPSF Zagazig) الترويج لبرنامج التبادل الطلابي العالمي “SEP”، أحد أقدم وأبرز البرامج التابعة للاتحاد الدولي لطلاب الصيدلة (IPSF)، والذي يتيح لطلاب الصيدلة فرصة السفر والتدريب المهني خارج مصر داخل أكثر من 80 دولة حول العالم.

تجربة متكاملة تجمع بين التدريب الصيدلي المعتمد والتبادل الثقافي

ويُعد البرنامج تجربة متكاملة تجمع بين التدريب الصيدلي المعتمد والتبادل الثقافي، حيث يتيح للطلاب خوض تدريبات داخل مجالات صيدلية متنوعة، تشمل صيدليات المجتمع، والصيدلة الإكلينيكية، والمستشفيات، والصناعة الدوائية، والبحث العلمي، بما يساهم في توسيع آفاقهم المهنية واكتساب خبرات دولية حقيقية.

ولا يقتصر تأثير البرنامج على الجانب الأكاديمي فقط، بل يمتد ليمنح الطلاب فرصة التعرف على ثقافات مختلفة، وبناء صداقات وعلاقات دولية، إلى جانب تنمية مهارات التواصل والاستقلالية والقدرة على التكيف مع بيئات جديدة، مما يجعل التجربة نقطة تحول في حياة الكثير من المشاركين.

كما يحرص فريق العمل على توعية الطلاب بكافة تفاصيل البرنامج وآليات التقديم من خلال أنشطة تعريفية وحملات ترويجية متنوعة، تهدف إلى تسهيل وصول الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلاب، وتشجيعهم على خوض تجربة السفر والتدريب الدولي بشكل آمن ومنظم.

ويستند البرنامج إلى تاريخ طويل من النجاحات والخبرات، حيث ساهم على مدار سنوات في منح آلاف الطلاب حول العالم فرصة اكتساب تدريب مهني موثّق وتجارب ثقافية غنية، وهو ما عزز من مكانته كواحد من أكثر برامج التبادل الطلابي تأثيرًا داخل مجتمع طلاب الصيدلة.

وشهدت فعاليات الترويج للبرنامج تفاعلًا ملحوظًا من الطلاب، خاصة مع مشاركة تجارب حقيقية لطلاب سبق لهم خوض رحلة SEP، حيث ساهمت قصصهم في نقل الصورة الواقعية للتجربة وإبراز أثرها على المستوى المهني والشخصي.

ويؤكد الاتحاد من خلال هذا البرنامج على أهمية ربط الدراسة الأكاديمية بالتجارب العملية العالمية، بما يواكب التطور المستمر في المجال الصيدلي، ويساعد في إعداد جيل من الصيادلة يمتلك رؤية دولية وخبرة متنوعة تؤهله للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الاتحاد نحو تمكين طلاب الصيدلة من استكشاف العالم، وتحويل فرص السفر والتدريب إلى تجارب تعليمية ومهنية متكاملة تترك أثرًا ممتدًا في مستقبلهم.

طلاب الصيدلة الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة الزقازيق جامعة الزقازيق الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة الاتحاد المصري للاتحاد الدولي لطلاب الصيدلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

500 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

1300 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب في مصر

اسعار الذهب اليوم

440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026

إنستبااي

تحذير مهم من إنستا باي.. ما القصة؟

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

شقق سكن لكل المصرين

تقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة

إمام عاشور

مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

الطلاق الشفوي

مخالف للشرع.. حزب النور يرد على دعاوى إلغاء الطلاق الشفوي في مشروع قانون الأسرة

الكلاب الضالة

الكلاب الضالة تحت قبة البرلمان.. تحركات عاجلة بعد تصاعد حوادث العقر

مجلس النواب

مشروع قانون الأسرة الجديد.. سبب انتهاء الحضانة عند 15 عاما

بالصور

القهوة وفيتامين B12.. ماذا يحدث للجسم عند تناولهما معًا؟

شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12

خمول الغدة الدرقية يُبطئ جسمك ويؤثر على صحتك العامة.. أعراضه وكيفية علاجه

قصور الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية

برج القوس حظك اليوم السبت 16مايو 2026.. فكر جيدا قبل اتخاذ القرارات

برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات
برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات
برج القوس حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. فكر جيدًا قبل اتخاذ القرارات

تقليل السعرات الحرارية أبرزها.. عادات يومية بسيطة تحميك من أمراض الشيخوخة

فوائد تقليل السعرات الحرارية
فوائد تقليل السعرات الحرارية
فوائد تقليل السعرات الحرارية

فيديو

كامل الباشا

كامل الباشا: أتقنت اللغة العبرية القديمة من آجل الحاخام الأخير.. ودوري في صحاب الأرض كان صعبا وإنتاجه مغامرة ضخمة.. حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد