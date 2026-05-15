نزل 40 جنيه.. الجنيه الذهب يسجل 54.92 ألف جنيه خلال تعاملات مساء اليوم

تراجع سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة 15-5-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية، وذلك على أساس أسبوعي.

الجنيه الذهب يتراجع

فقد سعر الجنيه الذهب 40 جنيها على مدار الأسبوع الجاري وحتى تداولات مساء اليوم.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

سجل متوسط سعر الجنيه الذهب في ىخر تحديث له اليوم 54.92 ألف جنيه.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب 130 جنيهًا على مدار تداولات اليوم، وبالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 6865 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7845 جنيها للشراء و 7788 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7192 جنيها للشراء و 7139 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا لنحو 6865 جنيها للشراء و 6815 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا لنحو 5884 جنيها للشراء و 5841 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 54.92 ألف جنيه للشراء و 54.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4531 دولارا للشراء و 4530 دولارا للبيع.