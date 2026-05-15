محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في وفاة المستشار محمد توفيق عميد عائلة الخطباء ببني مزار

قدم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، واجب العزاء في وفاة المستشار محمد توفيق عبد الغني، عميد عائلة الخطباء بقرية بني علي التابعة لمركز بني مزار، وخال الدكتور حماده محمد حلبي، عضو مجلس النواب، وذلك بحضور عدد من القضاة والمستشارين،، والقيادات التنفيذية والشعبية، وأهالي القرية.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وعائلة الخطباء، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبه، أعرب الدكتور حماده حلبي وأفراد الأسرة عن تقديرهم لمحافظ المنيا لحرصه على تقديم واجب العزاء، مؤكدين أن هذه اللفتة الطيبة تعكس روح الترابط وصدق المشاعر الإنسانية.