تظاهرة حاشدة في فيينا احتجاجا على مشاركة إسرائيل في مسابقة يوروفيجن للأغاني

شهدت العاصمة النمساوية فيينا، تظاهرة حاشدة شارك فيها مئات المؤيدين للفلسطينيين احتجاجا على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن»، بالتزامن مع تصاعد الانتقادات الدولية للحرب في غزة.



وتجمع نحو 700 متظاهر في ساحة «ماريا تيريزينفيزه»، إحدى أبرز الساحات الرئيسية في فيينا، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بمشاركة إسرائيل في المسابقة، مطالبين باستبعادها على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وجاءت التظاهرة ضمن فعالية حملت اسم «حفل موسيقي ضد الإبادة الجماعية»، والتي أقيمت برعاية الموسيقي البريطاني Roger Waters، المعروف بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية وانتقاداته المتكررة لإسرائيل.

وردد المشاركون هتافات داعمة للفلسطينيين، فيما شهدت الفعالية عروضًا موسيقية وخطابات تضامنية، وسط إجراءات أمنية فرضتها السلطات النمساوية في محيط التجمّع.