الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بن غفير يدعو مواطنيه للهجرة من غزة والضفة الغربية.. والمكان مفاجئة

بن غفير
بن غفير
محمود نوفل

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مواطنيها للهجرة خارج غزة والضفة الغربية ، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال لديها خطط لتشجيع الهجرة من غزة والضفة الغربية.

جاءت تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خلال احتفالات "يوم القدس" إحياء لذكرى توحيد شطري المدينة والسيطرة على القدس الشرقية عام 1967.

وشدد بن غفير على أن تل أبيب تريد الاستيطان في لبنان ، داعيا لعدم الخوف من أي ضغوط .

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، أن الجيش الإسرائيلي يعمل على بناء واقع جديد في لبنان وإعادة الأمن إلى المجتمعات الشمالية.

وقال زامير، بأن جيش الاحتلال لن يسمح لإيران بتحقيق طموحاتها ضد إسرائيل، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف: "أعدنا الرهائن إلى ديارهم من أسر حماس. وأقمنا نقاط ارتكاز أمنية جديدة على حدود قطاع غزة وعلى الحدود السورية. وفي لبنان، نعمل على بناء واقع جديد وإعادة الأمن إلى المجتمعات الشمالية".

وتابع زامير: "شنّينا حملة غير مسبوقة ضد النظام الإيراني، الذي وضع لسنوات خطة لتدمير دولة إسرائيل، وطوّر قدرات عملية لتنفيذها".

وأكد أن الجيش الإسرائيلي "لم يصمت أمام مهمتنا التاريخية، بل ضرب بقوة وأحبط مخططات النظام. سنظل على أهبة الاستعداد، ولن نسمح لإيران بتحقيق طموحاتها، وسنضمن بقاء إسرائيل إلى الأبد".

