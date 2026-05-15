نجم اتحاد العاصمة: الزمالك تعمد إهدار الوقت بمباراة الذهاب ولعبنا بشرف

تحدث سعدي رضواني نجم اتحاد العاصمة الجزائري عن مواجهة الزمالك غدا في اياب نهائي الكونفدرالية

وقال رضواني في المؤتمر الصحفي للمباراة:" الأجواء داخل الفريق مميزة قبل مواجهة الزمالك في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية"

واضاف :" الزمالك كان يتعمد إهدار الوقت في مباراة الذهاب حتى حارس مرماهم كان يعمل على تضييع الوقت.. واتحاد العاصمة فريق نزيه ويلعب بشرف ولن نتعمد إهدار الوقت غدًا"

وتابع" لأن لدينا ثقة كبيرة في قدراتنا وهدفنا هو التتويج باللقب وتقديم مباراة قوية أمام منافس صعب"

وتابع “معنويات اللاعبين مرتفعة بعد التتويج بكأس الجزائر، ونركز على الشوط الثاني من النهائي بعد الفوز في الذهاب …درسنا الزمالك جيداً ونعرف نقاط القوة والضعف، ونسعى لاستغلال ذلك من أجل تحقيق الفوز”

واكمل " الفريق يضم لاعبين أصحاب خبرات، والأكثر جاهزية وتركيزاً داخل الملعب هو من سيحسم المباراة

وتابع " نتمنى أن يظهر جميع اللاعبين بأعلى درجة من التركيز خلال اللقاء لتحقيق الهدف

واختتم “نشكر الجماهير التي سافرت إلى القاهرة لدعم الفريق، كما نقدر حسن الاستقبال، وسنقاتل من أجل العودة باللقب وإسعاد جماهيرنا”