فان دايك يكشف أسباب تراجع فريق ليفربول : هذا ما يجب علينا فعله

كشف فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، عن أسباب تراجع الفريق، مؤكدًا ضرورة الفوز في المباراتين المقبلتين، وضمان المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

وقال فيرجيل فان دايك في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد كنا دون المستوى المطلوب كنادٍ على أرض الملعب، وهذا أمر غير مقبول. لقد ذكرت ذلك من قبل".



وأضاف: "لكن يقع على عاتقنا التأكد من أننا لن نكون في الموسم المقبل في موقف أضطر فيه لقول هذا الكلام مرة أخرى. إنه تحدٍ مثير نتطلع إليه".



وأتم: "في الوقت الحالي، يقع على عاتقنا واجب ومسؤولية إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، وذلك بالفوز في المباراتين القادمتين لضمان مشاركتنا، على الأقل، في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".



ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره أستون فيلا، اليوم الجمعة، لحساب الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "فيلا بارك".