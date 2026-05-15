ياسمينا العبد على ريد كاربت مهرجان كان السينمائي

تألقت النجمة ياسمينا العبد على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي بدورته ٧٨.

وفي الوقت الحالي، تقوم ياسمينا العبد بتصوير دورها في مسلسل الأمير مع النجم أحمد عز والمخرج ستيفن هوبكنز، برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، كما تشارك في بطولة مسلسل سفاح القاهرة الجديدة، من بطولة أمير المصري وتأليف إنجي أبو السعود وإخراج هادي الباجوري.

وانتهت ياسمينا من تصوير مسلسل ابن النصابة الذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: كندة علوش، انتصار، ياسمينا العبد، معتز هشام، حمزة دياب، وعدد من الفنانين الآخرين. المسلسل من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق حول رانيا، المحامية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتتحول إلى امرأة قوية تسعى للانتقام واستعادة حياتها.

وتنتظر ياسمينا عرض فيلم كان ياما كان الذي يشاركها فيه البطولة الفنان نور النبوي، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد.

ويعد أحدث أعمال ياسمينا العبد مسلسل ميد ترم، الذي يعتبر أول بطولة درامية مطلقة لها، وشاركها البطولة يوسف رأفت، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل، وعدد آخر من الفنانين، وهو قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، سيناريو وحوار ورشة براح، إخراج مريم الباجوري.

وفي سياق آخر شاركت ياسمينا العبد في افتتاحية المتحف المصري الكبير، وتلقت اشادات واسعة بأدائها وظهورها خلال الاحتفالية. وأعلن الاتحاد الأوروبي في مصر عن اختيار ياسمينا العبد سفيرةً للنوايا الحسنة لمبادرة "فريق أوروبا للأمن المائي والغذائي المتكامل (IWFS)"، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا المياه.

تواصل ياسمينا العبد حصد الجوائز والتكريمات؛ حيث حصلت مؤخرًا على تنوية خاص من لجنة التحكيم لأفضل ممثلة عن فيلم إلى ريما بمهرجان بورسعيد السينمائي، وجائزة أفضل ممثلة شابة من مهرجان كأس إنرجي عن دورها في مسلسل لام شمسية، كما كرّمت في حفل Creative Summit عن نفس الدور، كما حصلت على جائزة أفضل ممثلة شابة في حفل جوائز الجمهور Dear Guest.

