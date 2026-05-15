الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن كيفية التقديم علي شقق سكن لكل المصرين، وذلك من خلال رابط كراسة شروط سكن لكل المصرين 2026، والتي وأتاحت وزارة الإسكان والمرافق كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بوحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصرين، والتي تنفذ عبر نموذج الشراكة مع المطورين العقاريين.

رابط كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026

أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن سحب كراسات الشروط متاح إلكترونيا حتى نهاية شهر مايو الجاري عبر الرابط بالموقع الرسمي"https://assign.newcities.gov.eg/housing-program/details/1"، والتي تزايد اهتمام المواطنين بالبحث عنه لكيفية التقديم على شقق  سكن لكل المصريين  2026.

أماكن طرح شقق سكن لكل المصريين 2026

يتضمن الطرح الحالي تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية على مساحة إجمالية تبلغ 383.12 فدانا، موزعة على 8 مدن جديدة، تشمل:

حدائق أكتوبر
أكتوبر الجديدة
العاشر من رمضان
العبور الجديدة
حدائق العاصمة
السادات
سوهاج الجديدة
أسيوط الجديدة

شروط الحصول على شقق سكن لكل المصريين  

تضمنت كراسة الشروط عددا من الضوابط المنظمة للحصول على الوحدات السكنية، أبرزها عدم سبق استفادة المتقدم من مبادرات التمويل العقاري أو مشروعات الإسكان القومية السابقة.

كما تشترط القواعد عدم امتلاك المتقدم أو أسرته لوحدة سكنية، سواء عن طريق الشراء أو الميراث الشرعي، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وشددت الضوابط أيضا على عدم جواز حجز أكثر من وحدة سكنية للأسرة الواحدة، والتي تشمل الزوج والزوجة والأبناء القصر.

نظام التقسيط والتمويل العقاري

يوفر المشروع تسهيلات تمويلية ضمن نظام التمويل العقاري، بفائدة متناقصة لا تتجاوز 8% سنويا، مع فترات سداد تصل إلى 20 عاما.

كما يتضمن الطرح دعما نقديا مباشرا مقدما من صندوق الإسكان الاجتماعي للفئات من محدودي الدخل، في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة بأسعار وأنظمة سداد ميسرة.

ويأتي مشروع  سكن لكل المصريين  ضمن جهود الدولة المستمرة لتوفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف فئات المواطنين، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية وأنظمة سداد مرنة تدعم محدودي ومتوسطي الدخل. ومن المتوقع أن يشهد الطرح الحالي إقبالا واسعا، في ظل تنوع المدن المطروحة واستمرار التوسع في مشروعات الإسكان الجديدة بمختلف المحافظات.

