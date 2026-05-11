لحاجزي سكن لكل المصريين 7.. سداد الأقساط الربع سنوية في هذا الموعد

بدأت مكاتب البريد المُميكنة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من أمس الأحد الموافق 10 مايو 2026، في استقبال المواطنين المقبولين ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"، للبدء في سداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية.

وتستهدف هذه المرحلة العملاء الذين انطبقت عليهم الشروط مبدئياً ووقعوا ضمن أولوية الوحدات السكنية المتاحة في المشروعات التي يتم تسليمها خلال 36 شهراً.

تفاصيل نظام السداد والجدول الزمني

ووفقاً للبيانات المعلنة، يعتمد نظام التمويل في هذا الإعلان على الالتزام بجدول زمني دقيق لضمان استمرارية التخصيص:

عدد الأقساط: يلتزم الحاجزون بسداد 12 دفعة ربع سنوية.

دورية السداد: يتم دفع قسط كل 3 أشهر.

فترة السماح: تمنح الوزارة فترة سماح مدتها شهر واحد لسداد الدفعة المستحقة.

التحذيرات والجزاءات المالية

وشددت الجهات المعنية على ضرورة الالتزام بمواعيد السداد لتجنب الإجراءات القانونية والمالية التالية:

غرامات التأخير: في حال انقضاء فترة السماح (الشهر) دون سداد، يتم تطبيق غرامة تأخير وفقاً للائحة الإجراءات المعتمدة.

إلغاء التخصيص: يعتبر عدم سداد دفعتين متتاليتين وحلول موعد الدفعة الثالثة دون سداد "عدولاً نهائياً" عن طلب التخصيص، مما يؤدي إلى إيقاف التعامل على الطلب فوراً وتطبيق الشروط والأحكام الخاصة بالانسحاب.

لذا يفضل من المستفيدين التوجه لمكاتب البريد في وقت مبكر من فترة السماح لتجنب الازدحام، وضمان تحديث بيانات السداد على المنظمة الإلكترونية للصندوق فور الدفع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتسريع وتيرة تمليك الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن أكبر مشروع إسكاني تشهده المنطقة، لضمان حياة كريمة لجميع فئات المجتمع.

مد تحويلات مشروع “بيت الوطن”

وفي استجابة سريعة لمطالب المصريين المقيمين في الخارج، وتيسيرًا على الراغبين في الاستثمار العقاري بوطنهم الأم، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قرار هام يقضي بمد فترة استقبال التحويلات البنكية لتسجيلها كأرصدة للمواطنين، وذلك حتى موعد أقصاه 30 مايو 2026.

ويأتي هذا القرار بمثابة "طوق نجاة" للراغبين في اللحاق بالمرحلة الحادية عشرة من مشروع "بيت الوطن"، حيث يمنحهم الوقت الكافي لتجاوز أي عقبات تقنية أو إدارية قد تواجه عمليات التحويل الدولي، مما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.