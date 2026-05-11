قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإسرائيلي: حبس جنديين بتهمة الإساءة لتمثال السيدة العذراءفي لبنان
موعد مباراة مصر وروسيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026
للنصابين والغراميات x .. حبس وغرامة 10 آلاف جنيه بسبب فيسبوك | تفاصيل
تحرك برلماني لإعادة النظر في ضم مادتي اللغة العربية والتاريخ لمجموع طلاب الشهادات الدولية
الكشف عن طاقم تحكيم نهائي دوري أبطال أوروبا
أقامها ماكرون وروتو.. الرئيس السيسى يشارك في مأدبة عشاء تكريما للرؤساء المشاركين بقمة أفريقيا فرنسا
المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يفاجئ الجميع : أنا بريء
مدبولي: أصحاب المصانع أكدوا قيمة برنامج دعم الصناعة والتصدير
إدراج مراكز شباب جديدة بالخطة الاستثمارية للدولة
أولوية أفريقية مُلحة| وزير الخارجية: موقف مصر ثابت في دعم إصلاح وتوسيع مجلس الأمن
نهائي كأس مصر.. اتحاد الكرة يرسل ميدالية بديلة إلى محمد الشيبي
عاد واعتذر .. نجوم أساءوا للنادي الأهلي ورموزه " وجابوا ورا بعدها"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

لحاجزي سكن لكل المصريين 7.. سداد الأقساط الربع سنوية في هذا الموعد

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين
قسم الخدمات

بدأت مكاتب البريد المُميكنة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من أمس الأحد الموافق 10 مايو 2026، في استقبال المواطنين المقبولين ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"، للبدء في سداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية.

وتستهدف هذه المرحلة العملاء الذين انطبقت عليهم الشروط مبدئياً ووقعوا ضمن أولوية الوحدات السكنية المتاحة في المشروعات التي يتم تسليمها خلال 36 شهراً.

تفاصيل نظام السداد والجدول الزمني

ووفقاً للبيانات المعلنة، يعتمد نظام التمويل في هذا الإعلان على الالتزام بجدول زمني دقيق لضمان استمرارية التخصيص:

عدد الأقساط: يلتزم الحاجزون بسداد 12 دفعة ربع سنوية.

دورية السداد: يتم دفع قسط كل 3 أشهر.

فترة السماح: تمنح الوزارة فترة سماح مدتها شهر واحد لسداد الدفعة المستحقة.

التحذيرات والجزاءات المالية

وشددت الجهات المعنية على ضرورة الالتزام بمواعيد السداد لتجنب الإجراءات القانونية والمالية التالية:

غرامات التأخير: في حال انقضاء فترة السماح (الشهر) دون سداد، يتم تطبيق غرامة تأخير وفقاً للائحة الإجراءات المعتمدة.

إلغاء التخصيص: يعتبر عدم سداد دفعتين متتاليتين وحلول موعد الدفعة الثالثة دون سداد "عدولاً نهائياً" عن طلب التخصيص، مما يؤدي إلى إيقاف التعامل على الطلب فوراً وتطبيق الشروط والأحكام الخاصة بالانسحاب.

لذا يفضل من المستفيدين التوجه لمكاتب البريد في وقت مبكر من فترة السماح لتجنب الازدحام، وضمان تحديث بيانات السداد على المنظمة الإلكترونية للصندوق فور الدفع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتسريع وتيرة تمليك الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن أكبر مشروع إسكاني تشهده المنطقة، لضمان حياة كريمة لجميع فئات المجتمع.

مد تحويلات مشروع “بيت الوطن”

وفي استجابة سريعة لمطالب المصريين المقيمين في الخارج، وتيسيرًا على الراغبين في الاستثمار العقاري بوطنهم الأم، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قرار هام يقضي بمد فترة استقبال التحويلات البنكية لتسجيلها كأرصدة للمواطنين، وذلك حتى موعد أقصاه 30 مايو 2026.

ويأتي هذا القرار بمثابة "طوق نجاة" للراغبين في اللحاق بالمرحلة الحادية عشرة من مشروع "بيت الوطن"، حيث يمنحهم الوقت الكافي لتجاوز أي عقبات تقنية أو إدارية قد تواجه عمليات التحويل الدولي، مما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين 7 أقساط سكن لكل المصريين مكاتب البريد شقق سكن لكل المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

أحمد الخالدي

خالد طلعت: مشاركة أحمد الخالدي أمام الزمالك قانونية.. والإيقاف بعد 3 إنذارات وليس 2

عداد الكهرباء

سبب خصم الرصيد من عداد الكهرباء عند بداية الشحن

ترشيحاتنا

هانتا

من القوارض إلى الإنسان.. تحذيرات طبية من فيروس هانتا وأعراضه وطرق انتقاله

السيارات الكهربائية

الحكومة تودع البنزين.. خطة طموحة لإحلال السيارات الحكومية بكهربائية

كأس العالم

بين حظر إيران وأسعار التذاكر.. أزمات عديدة تتصدر المشهد قبل شهر من انطلاق كأس العالم 2026

بالصور

إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الشرقية.. توزيع مستلزمات الحج على حجاج الجمعيات الأهلية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بخصر منحوت.. نسرين أمين من زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقيه

بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه

استعدادا لعيد الأضحى.. بيطري الشرقية يكثف حملاته التفتيشية على المجازر

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد