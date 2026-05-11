قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجازات تاريخية في كامب نو.. كانسيلو ملك الدوريات الكبرى وبرشلونة يفرض هيمنته على إسبانيا
غيبوبة ووفيات.. شهادات صادمة لأسر مرضى تركوا العلاج بسبب "الطيبات"
ترامب: سنستولي على اليورانيوم الإيراني ونراقبهم من الفضاء
بعد إحراجه.. وزير الزراعة يشكر دكتور البحوث الزراعية بالبحيرة : تعالى جنبى احسن يفتكروا حاجة
ترتيب المجموعة الأولى في الدوري المصري قبل الجولة الأخيرة
ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: الرفق بالقوارير صمام أمان لاستقرار المجتمعات
مدبولي يتفقد مصنعا للأعمدة الهيكلية والحديد بأكتوبر ويؤكد دعم الدولة للصناعة وتوطين التكنولوجيا
بالقانون.. الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الغش وتسريب امتحانات الثانوية العامة
إصابة وجرح بالوجه.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة البحيرة
قوات الإحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة جنوب سوريا
رئيس الوزراء يجري بجولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المصانع بالمنوفية
3.8 مليار دولار.. نتنياهو يثير الجدل بتصريح حول تقليل اعتماد إسرائيل على دعم أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

وظائف شاغرة في شركة الكهرباء.. الشروط وطريقة التقديم

الكهرباء
الكهرباء
قسم الخدمات

أعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن فتح باب الترشح لشغل مناصب قيادية رفيعة، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تطوير الهيكل الإداري، وتعزيز كفاءة الأداء في مختلف قطاعات الشركة بما يتماشى مع خطط عام 2026.

​الوظائف المطلوبة

​حددت الشركة حاجتها لشغل المنصبين التاليين:

  1. رئيس قطاع الشئون المالية: بقطاعات الشؤون المالية والموارد البشرية والتدريب.
  2. ​رئيس قطاع العدادات والدفع المسبق: بقطاعات الشئون الفنية.

​آلية وموعد التقديم

و​تتم عملية التقديم بشكل مباشر ويدوي وفق الضوابط التالية:

​مكان التقديم: سحب طلب الترشح من قطاع الموارد البشرية (مبنى نبيل الوقاد – الدور الثامن).

​جهة التوجيه: تُقدم الطلبات باسم السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

​الموعد النهائي: يُغلق باب التقديم يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026.

​ملاحظة هامة: لن يتم الالتفات للطلبات المرسلة عبر البريد أو تلك التي ترد بعد الموعد المحدد.

​المستندات والأوراق المطلوبة

​اشترطت الشركة تقديم ملف متكامل يضم المستندات التالية (أصل + صورة دون تدبيس أو تخريم):

​السيرة المهنية: بيان حالة وظيفية معتمد (يتضمن التدرج الوظيفي، التقارير السنوية، الجزاءات، والدورات التدريبية).

​الإنجازات: ملف تفصيلي بأبرز الإسهامات المهنية مدعوماً بالمستندات.

​الرؤية التطويرية: مقترح وافٍ لتطوير الوحدة المتقدم إليها وتحسين أدائها.

​الأوراق الشخصية: صورة شخصية حديثة.

​(4) صور من بطاقة الرقم القومي.

​المصوغات الطبية: أصل نتيجة تحليل المخدرات والمسكرات.

​وأوضحت الشركة إنه يجب أن يستوفي المتقدم كافة الشروط العامة للتعيين المنصوص عليها في لائحة العاملين بالشركة، والقواعد التنظيمية الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.

الصناعة أهم القطاعات الواعدة

وكان أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الصناعة تمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي تقود قاطرة النمو الاقتصادي، جنبا إلى جنب قطاعات: الزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن الدولة تراهن على قدرات قطاع الصناعة، ولذا فقد عملت على توفير البنية التحتية اللازمة لدعم وتعزيز هذا القطاع لتمكينه من أداء دوره، مع السعي لتدبير الاحتياجات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع، وكذلك إزالة جميع التحديات التي تواجه الصناعات المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا كحكومة لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ولذا نحرص على تعظيم دوره؛ من أجل مواصلة زيادة مساهمته في النشاطات الاقتصادية المختلفة، لتوفير الآلاف من فرص العمل، وتشجيع الصادرات للأسواق الخارجية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

الكهرباء وظائف الكهرباء شركة شمال الكهرباء شركة توزيع الكهرباء وظائف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

اتحاد الكرة

‎زيادة عدد الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة ينهي حالة الجدل

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

سبب نزول آية الكرسي

ما هو سبب نزول آية الكرسي؟.. قصة عجيبة

كانت بتهرب من الضرب فسقطت من البلكونة.. ضبط المتهم في التسبب بإصابة زوجته بعد سقوطها من مرتفع ببورسعيد

كانت بتهرب من الضرب.. ضبط الزوج المتسبب في سقوط زوجته من البلكونة ببورسعيد

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

ترشيحاتنا

جورج وسوف

بعد غياب عامين.. جورج وسوف ينتهى من تسجيل أغنيتين جديدين

عمرو دياب ويسرا

لما جبريل عبر "الحكاية": عمرو دياب بيرفض المجاملات ومأحرجش يسرا زي ما اتقال

فرقة الرقص الحديث

فرقة الرقص الحديث تستعد لتقديم عرض شهرزاد بالأوبرا

بالصور

بالأحمر النارى.. طارق العريان وزوجته يتبادلان الرومانسية فى آخر ظهور لهما

بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما

بـ البوركينى.. زوجة إمام عاشور تنشر صورة عائلية من أحدث ظهور

بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية

جرأة و جمال.. دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد