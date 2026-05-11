الغربية تواصل رفع التراكمات التاريخية بقرية دفرة ونقل 19 ألف طن مخلفات إلى مدفن السادات

واصل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، متابعته المستمرة لأعمال رفع التراكمات التاريخية من القمامة بالموقع المجاور لمصنع تدوير المخلفات الصلبة بقرية دفرة التابعة لمركز ومدينة طنطا، وذلك في إطار خطة المحافظة للتعامل مع هذا الملف وتحسين الأوضاع البيئية والصحية.

توجيهات محافظ الغربية

ووجّه محافظ الغربية بتكثيف الأعمال واستمرار الدفع بالمعدات والعمالة المتخصصة لرفع التراكمات المتراكمة منذ سنوات، حيث تم اليوم نقل نحو 19 ألف طن من المخلفات إلى المدفن الصحي بمدينة السادات، وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مع استمرار العمل على مدار الساعة للانتهاء الكامل من رفع كافة التراكمات التاريخية بالموقع.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تتابع الموقف بشكل لحظي، مع استمرار التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز وفق الجدول الزمني المحدد، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في إنهاء هذا الملف الذي تسبب لفترات طويلة في شكاوى الأهالي بسبب الروائح والتراكمات.

رفع كفاءة الخدمات

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن أعمال التطهير ورفع المخلفات تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالبيئة العامة، واستعادة المظهر الحضاري، وتوفير بيئة صحية وآمنة لأهالينا بالغربية، مؤكدًا استمرار العمل حتى الانتهاء التام من إزالة كافة التراكمات.