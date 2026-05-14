أحمد شوبير: مؤشرات إيجابية لإنهاء أزمة توروب داخل الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي، عن تطورات جديدة في ملف المدير الفني توروب مع إدارة النادي الأهلي، مؤكدًا أن الأمور تشهد تحركًا إيجابيًا نحو الحل الودي بين الطرفين.

وقال شوبير إنه كان قد أشار في وقت سابق إلى أن وكيل توروب سيحضر إلى مصر لمناقشة ملف العلاقة بين المدرب وإدارة الأهلي، وهو ما حدث بالفعل، حيث وصل الوكيل خلال الأيام الماضية، وعقد جلسة مطولة مع توروب لبحث جميع التفاصيل المتعلقة بالموقف الحالي.

وأضاف أن وكيل المدرب من المنتظر أن يعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الأهلي، في إطار محاولة الوصول إلى تسوية نهائية تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتُنهي الملف بشكل ودي.

وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد أن الاتجاه العام يميل إلى إنهاء الأزمة بالتراضي، في ظل وجود قناعة مشتركة لدى الطرفين بأن العلاقة وصلت إلى مرحلة النهاية الطبيعية، مع الحفاظ على الاحترام المتبادل.

كما أوضح شوبير أن توروب يمتلك بالفعل عرضًا أوروبيًا جديدًا، وهو ما قد يُسرّع من عملية التوصل لاتفاق نهائي خلال الفترة المقبلة، مرجحًا أن يتم حسم الملف عقب مباراة المصري، في حال اكتملت المفاوضات بالشكل المتوقع.

واختتم بأن الساعات القادمة قد تحمل تطورات حاسمة في هذا الملف، وسط ترقب من جانب جماهير الأهلي لمعرفة القرار النهائي بشأن مستقبل الجهاز الفني.