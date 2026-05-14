أسامة منير يكشف سبب اعتزاله الغناء

كشف الإعلامي أسامة منير عن سبب اعتزاله الغناء وذلك في أولى حلقات بودكاست نقطة، والذي يقدمه الإعلامي هشام صلاح.

تحدث منير عبر الحلقة عن مواقف لأول مرة يتحدث عنها ومنها، والده هجرته لأستراليا ، بجانب تأسيس أسامة في فترة الصغر لفرقة موسيقية وهذا لم يعجب والده في وقتها.

وقال منير أنه قرر أن ينسحب من سوق الموسيقي نظراً لأنه لن ينال استحسانه بالرغم من أنه كان يعمل في الأفراح والخيم الرمضانية والحفلات ، لكنه رأى أنه تورط بالغناء في "الملاهي الليلية" وهذا أمر مرفوض بالنسبة له ، وعلي أثر ذلك أبلغ زوجته بأنه سينهي هذه الخطوة بإلغاء الفرقة .