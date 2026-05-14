بحضور المحافظ وأبو العينين.. اتحاد عمال الجيزة يكرم 300 من المتميزين اليوم

ينظم اتحاد نقابات عمال الجيزة، برئاسة محمد كامل رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل العام، اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026، احتفالية كبرى بمناسبة عيد العمال، بمسرح سيد درويش وذلك تقديرا لدور العمال وجهودهم في دعم مسيرة التنمية والبناء.

ومن المقرر أن يشهد الاحتفالية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، والنائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول البحر المتوسط، إلى جانب عدد من القيادات العمالية والتنفيذية بالمحافظة ولفيف من الشخصيات العامة.

وتمثل الاحتفالية رسالة تقدير لكل عامل ساهم بإخلاص في دفع عجلة الإنتاج، مؤكدًا أن عمال مصر كانوا وما زالوا أحد أهم ركائز التنمية الوطنية.

ويتضمن برنامج الاحتفال تكريم 300 عامل وعاملة من المتميزين الذين تصدروا "لوحة الشرف" بمحافظة الجيزة لعام 2026، إلى جانب تكريم عدد من القيادات والرموز العمالية تقديرا لمسيرتهم وعطائهم في خدمة قضايا العمال والوطن.