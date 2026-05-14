نجوم صاعدة مع السيمفوني بقيادة مينا ذكري في الأوبرا

ضمن خطط دار الأوبرا المصرية لدعم الواعدين فى مختلف مجالات الإبداع الجاد، يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى تحت إشراف مديره الفنى والقائد الأساسى المايسترو أحمد الصعيدى حفلاً بعنوان "نجوم صاعدة"، ويقوده المايسترو مينا ذكري.

ويشارك خلاله مجموعة من المواهب الحائزة على العديد من الجوائز فى مسابقات موسيقية عالمية، هم سما نور (تشيللو)، وسما عبد الله (فيولينة)، وأحمد هيثم (كونترباص)، ويحيى سيف اليزل (ترومبيت)، وذلك فى السابعة والنصف مساء السبت 16 مايو على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مختارات من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية التى كتبها كبار المؤلفين، منها كونشرتو الفيولينة لـ فيلكس مندلسن، الكونشرتو الأول للتشيللو، والأوركسترا لـ كميل سان صانص، وكونشرتو الكونترباص لـ سيرجى كوسيفيتسكى، وكونشرتو الترومبيت والأوركسترا لـ ألكسندر أرتومن.

يأتى الحفل تأكيدا لدور دار الأوبرا المصرية فى رعاية الموهوبين وفتح آفاق المستقبل أمام الأجيال الجديدة من العازفين إلى جانب تقديم روائع الموسيقى الكلاسيكية العالمية بما يسهم فى إثراء الحياة الفنية والثقافية وتعزيز مكانة الفنون الجادة لدى مختلف شرائح المجتمع.