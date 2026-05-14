وزير التعليم يحسم الجدل بشأن لغة تدريس مناهج العلوم والرياضيات “اليابانية” بالمدارس المصرية

أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تدريس مناهج الرياضيات والعلوم اليابانية في المدارس المصرية ، سيكون باللغة العربية في المدارس الحكومية ، وباللغات في مدارس اللغات.

أضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال لقاءه المنعقد الآن مع محرري التعليم ، أن اليابان نموذج ناجح جدا في العلوم والرياضيات تحديدا، مشيرا إلى انها دولة متميزة عالميا في المجالين لذلك ذهبت إليهم مصر.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مخرجات التعليم اليابانية في العلوم والرياضيات ستكون نفسها مخرجات التعلم عند تدريس هذه المناهج في مصر، وهذا سيكون له أثر ممتاز على التعليم المصري والطلاب المصريين.

جدير بالذكر أنه يعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الآن اجتماعا عاجلا مع الصحفيين المسئولين عن تغطية ملف التعليم في عدد من المواقع الإخبارية والصحف

ومن المقرر خلال هذا الإجتماع العاجل ، أن يكشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وخطة تطوير المناهج الدراسية لمختلف الصفوف الدراسية ، إلى جانب حسم الجدل والرد على الأسئلة والاستفسارات المتداولة بشأن ملف تطوير منظومة التعليم و ملف الرقابة على المدارس الخاصة والدولية في مصر ، وملف تطوير منظومة التعليم الفني وامتحانات الدبلومات الفنية ، إلى جانب التطرق للحديث عن امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها رسميا الأسبوع المقبل .

وكان قد أدلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بتصريحات هامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، تحدث خلالها عن جهود الوزارة في تطوير العملية التعليمية وملف المدارس المصرية اليابانية واجراءات امتحانات الثانوية العامة وكان من أبرز تصريحاته ما يلي :

- حققنا مستهدفات برنامج الحكومة ٢٠٣٠ قبل موعده

- أكثر من 100 مدرسة مصرية يابانية تدخل الخدمة العام الدراسي المقبل ..وخطة للوصول إلى 500 مدرسة مصرية يابانية بحلول 2030

- انطلاق ٢٢٥ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية العام الدراسي المقبل

- زيادة عدد الخبراء اليابانيين المشرفين على المدارس المصرية اليابانية إلى 50 خبيرًا العام الدراسي المقبل لضمان المتابعة الفنية والتربوية

- تطبيق مناهج الرياضيات المطورة بالتعاون مع اليابان للصفين الثاني والثالث الابتدائي العام الدراسي المقبل

- بداية من العام الدراسي المقبل.. مناهج العلوم للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في المدارس الحكومية مطابقة لمخرجات التعلم اليابانية

- إعداد مناهج البكالوريا للعلوم والرياضيات بالتعاون مع خبراء يابانيين

- 600 ألف طالب يدرسون البرمجة والذكاء الاصطناعي اجتازوا اختبار “TOFAS” الدولي بنجاح

- إدخال “الثقافة المالية” لإعداد الطلاب لريادة الأعمال وتغيير نمط التفكير والاستثمار

- ربط دراسة الثقافة المالية بالتطبيق العملي من خلال فتح محفظة للطلاب الناجحين في البورصة بقيمة ٥٠٠ جنيه

- برنامج لتدريب 5 آلاف معلم سنويًا وفق أحدث النظم التعليمية اليابانية بالتعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية

- نفذنا أكثر من 600 زيارة ميدانية مفاجئة للمدارس خلال العامين الماضيين بهدف المتابعة الواقعية للميدان التعليمي

- بناء القرارات التعليمية يستند إلى الواقع الفعلي داخل الفصول الدراسية وبالتعاون المباشر مع المعلمين

- امتحانات الثانوية العامة هذا العام فى مستوى الطالب المتوسط ..واجراءات مشددة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص

- إجراءات حاسمة وفورية ضد أى تجاوزات أو محاولات للإخلال بالامتحانات



- نظام الثانوية العامة قائم على الفرصة الواحدة ويشكل ضغطًا نفسيًا كبيرًا

- البكالوريا المصرية تنهي فكرة “الفرصة الواحدة” وتمنح الطلاب مسارات متعددة

- 95% من الطلاب اختاروا نظام البكالوريا المصرية بما يعكس الثقة فى التطوير الجديد

- التعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية للإشراف على تنفيذ شهادة البكالوريا المصرية وفق أحدث المعايير العالمية

- نظام شهادة البكالوريا يخفف الضغط النفسى والعصبى عن الطلاب ويحقق تعليماً أكثر مرونة وعدالة

- العام الدراسي المقبل سيشهد أول دفعة تطبق نظام شهادة البكالوريا المصرية

- التعليم الفني أصبح مستقبل العالم وليس مستقبل مصر فقط

- نستهدف تحويل التعليم الفني المصري إلى تعليم دولي بمعايير عالمية

- البكالوريا الفنية ستمنح الطلاب فرص عمل دولية داخل وخارج مصر

- الاستثمار والتصدير يتطلبان عمالة مدربة وفق المعايير الدولية

- تشغيل أكثر من 100 مدرسة تكنولوجية جديدة بالشراكة مع شركات إيطالية عالمية العام الدراسي المقبل

- تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني بدءًا من العام المقبل وتسليمهم “تابلت”

- نتائج اختبارات أكثر من مليون ونصف طالب تؤكد تحسن مستوى القرائية واللغة العربية

- فعالية رفيعة المستوى قريبا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف لعرض نتائج دراسة إصلاح التعليم