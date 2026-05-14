وزير التعليم ينفي تورط المراقبين في أزمة تداول امتحانات الثانوية العامة بجروبات الغش العام الماضي

ياسمين بدوي

نفى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ما يتردد بشأن مسؤولية مراقبي امتحانات الثانوية العامة خلال الأعوام الماضية عن وقائع تداول أسئلة الامتحانات على جروبات الغش ، قائلا :  ثقتنا فى المعلمين لا حدود لها فلهم دور كبير فى امتحانات الثانوية العامة وهم من أكفأ المدرسين فى العالم.

 وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف بمنتهى الدقة والمتابعة.


وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن هناك إجراءات رقابية وتنظيمية مشددة سيتم تطبيقها داخل لجان الثانوية العامة 2026 ، إلى جانب متابعة مستمرة لضمان الحفاظ على سرية الامتحانات وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان.


وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  إلى أن الوزارة تعمل على مواجهة أي محاولات للإخلال بسير امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوزات يتم رصدها.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  : سيتم تطبيق القانون بحزم على أى مخالفات تظهر في امتحانات الثانوية العامة 2026.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن الوزارة سوف تبذل أقصى جهدها فى امتحانات الثانوية العامة 2026

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : ستكون هناك إجراءات صارمة على كل من يتجاوز فى امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مشددا على أنه تم الاتفاق مع المديريات التعليمية لتطبيق الإجراءات بحزم لخروج الامتحانات بشكل عادل 

كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى ان هناك إجراءات مع رؤساء اللجان والمديريات التعليمية ، لمواجهة أي مخالفات في امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مشددا على تشكيل لجان متابعة ولجان عمل مختلفة لهذا الأمر ، مع توفير الراحة للطلاب داخل اللجان.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم توفير نماذج استرشادية لطلاب الثانوية العامة وحلها عبر قناة مدرستنا  

جدير بالذكر أنه يعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الآن اجتماعا عاجلا مع الصحفيين المسئولين عن تغطية ملف التعليم في عدد من المواقع الإخبارية والصحف

ومن المقرر خلال هذا الإجتماع العاجل ، أن يكشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وخطة تطوير المناهج الدراسية لمختلف الصفوف الدراسية ، إلى جانب حسم الجدل والرد على الأسئلة والاستفسارات المتداولة بشأن ملف تطوير منظومة التعليم و ملف الرقابة على المدارس الخاصة والدولية في مصر ، وملف تطوير منظومة التعليم الفني وامتحانات الدبلومات الفنية ، إلى جانب التطرق للحديث عن امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها رسميا الأسبوع المقبل .

وكان قد أدلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بتصريحات هامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، تحدث خلالها عن جهود الوزارة في تطوير العملية التعليمية وملف المدارس المصرية اليابانية واجراءات امتحانات الثانوية العامة وكان من أبرز تصريحاته ما يلي :

- حققنا مستهدفات برنامج الحكومة ٢٠٣٠ قبل موعده

- أكثر من 100 مدرسة مصرية يابانية تدخل الخدمة العام الدراسي المقبل ..وخطة للوصول إلى 500 مدرسة مصرية يابانية بحلول 2030

- انطلاق ٢٢٥ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية العام الدراسي المقبل

- زيادة عدد الخبراء اليابانيين المشرفين على المدارس المصرية اليابانية إلى 50 خبيرًا العام الدراسي المقبل لضمان المتابعة الفنية والتربوية

- تطبيق مناهج الرياضيات المطورة بالتعاون مع اليابان للصفين الثاني والثالث الابتدائي العام الدراسي المقبل

- بداية من العام الدراسي المقبل.. مناهج العلوم للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في المدارس الحكومية مطابقة لمخرجات التعلم اليابانية

- إعداد مناهج البكالوريا للعلوم والرياضيات بالتعاون مع خبراء يابانيين

- 600 ألف طالب يدرسون البرمجة والذكاء الاصطناعي اجتازوا اختبار “TOFAS” ا

