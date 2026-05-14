قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار السيارات| أزمة بصناعة السيارات الألمانية تهدد 225 ألف وظيفة .. سكودا سوبيرب 2026 تباع بهذه المواصفات
إمبراطورية الـ 200 مليون جنيه.. الداخلية تضرب بيد من حديد وتكسر حصون غاسلي الأموال
باحث: إسرائيل تستثمر التوترات الإقليمية لترسيخ نفوذها العسكري في غزة ولبنان
حسم ملف إيران.. ماذا يحمل ترامب في جعبته خلال زيارة الصين؟
تطوير التعليم في مصر.. مطالب بتدريب المعلمين وتقليل كثافة الفصول لتطبيق النموذج الياباني
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أخميم.. صور
انتظار المركبات.. ضوابط جديدة لتحصيل الرسوم وإنهاء الإتاوات العشوائية
35 مليون جنيه للزمالك بعد شهر واحد من انطلاق التطبيق الرسمي
ماركو روبيو: موقف أمريكا تجاه تايوان لم يتغير بعد لقاء ترامب وشي جين بينج
أسبوع سار للموظفين بالحكومة.. بعد 5 أيام قرار للعاملين بالدولة.. ما الخبر؟
قائد القيادة المركزية الأمريكية: حققنا أهدافنا العسكرية في إيران خلال أقل من 40 يوما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني: الاستيطان إرهاب ممنهج.. ونرفض بشكل قاطع محاولات تقويض الأونروا

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني
أ ش أ

 أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، أن الإرهاب الممنهج والتوسع الاستيطاني المستمر في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يشكلان انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.

وطالب الرئيس الفلسطيني، خلال كلمته بالمؤتمر الثامن لحركة "فتح"، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمحاسبة حكومة الاحتلال، وفرض إجراءات دولية رادعة ضدها بشكل فوري؛ لوقف تدابيرها الأحادية كافة، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في مواجهة هذا الإرهاب المنظم.

وشدد عباس، على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن أية ترتيبات انتقالية يجب أن تكون مؤقتة، ولا يجوز أن تمس بوحدة الأرض الفلسطينية أو وحدانية التمثيل أو الشرعية أو نظامها السياسي والقانوني، مشيرًا إلى أن الوحدة الوطنية تبقى الأساس الصلب لمواجهة التحديات، وإنهاء الانقسام، وفق أسس اتفق الجميع عليها ترتكز على الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد، والالتزام ببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، والالتزام بالمقاومة الشعبية السلمية.

وأكد أن قضية اللاجئين ستبقى جوهر القضية الفلسطينية، مشددًا على حتمية حلها بالعودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 194 والمبادرة العربية للسلام.

كما شدد الرئيس عباس، على الرفض الفلسطيني القاطع لأية محاولات تستهدف تقويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أو تهميش دورها أو شطبها، مؤكداً أن ذلك يمثل استهدافاً مباشراً لحقوق اللاجئين ومحاولة مكشوفة لتصفية قضيتهم.

ودعا المجتمع الدولي والدول المانحة إلى توفير الدعم المالي والسياسي اللازم للوكالة، لتمكينها من مواصلة مهامها الإنسانية التي لن تنتهي إلا بعودة اللاجئين إلى ديارهم وفقاً للقرارات الدولية.

ووجه رسالة إلى الشعب الإسرائيلي، قائلاً: "إن المزيد من الاستيطان والتطرف وتعميق الاحتلال ونكران الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، لن يجلب السلام والأمن".

وفي ختام كلمته، حيا الرئيس الشعب الفلسطيني الصامد في غزة والضفة بما فيها القدس، وفي مخيمات اللجوء، و الجاليات الفلسطينية في كل أنحاء العالم، و الأسرى الفلسطينيين البواسل، و الشهداء الأبرار، وقال: "إننا معكم وبكم باقون على أرضنا، رغم الألم والحصار والمعاناة، نواصل المسيرة، وبالصبر والصمود نحقق أهدافنا الوطنية".

الرئيس الفلسطيني الإرهاب والتوسع الاستيطاني الضفة الغربية القدس الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

محمد غنيم

بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من السعودية.. موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

ييس توروب

اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي

يونس هشام

ساعدونى أجيب حق بابا.. استغاثة مؤثرة من طالب تهز السوشيال ميديا

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 700 جنيه من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على موقع صدى البلد

النائب محمد فؤاد يكشف لـ"صدى البلد" مصير سعر الدولار خلال الفترة القادمة.. فيديو

ترشيحاتنا

مؤتمر

تحالف مصري إماراتي يطلق مشروعات عمرانية بالقاهرة الجديدة باستثمارات تتجاوز 150 مليار جنيه

الحج السياحي

وصول 6 آلاف حاج سياحي إلى الأراضي المقدسة وتيسيرات كبيرة بالمطارات والمنافذ

جانب من المؤتمر

الصحة : انخفاض نسبة المدخنين في مصر (فوق 15 عاماً) إلى 14.2%

بالصور

دراسة صادمة.. العمل لعدد ساعات طويلة قد يؤثر على وزنك بشكل كبير

ساعات العمل الطويلة تزيد خطر السمنة
ساعات العمل الطويلة تزيد خطر السمنة
ساعات العمل الطويلة تزيد خطر السمنة

طب الزقازيق تناقش سبل الوقاية من انتـ حار الأطفال والمراهقين خلال ورشة عمل

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

عميد طب الزقازيق يتفقد مستشفى العاشر لمتابعة الاستعدادات للاعتماد

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

طريقة عمل ورقة لحمة بالخضار.. وصفة سهلة بطعم العزومات

طريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار
طريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار
طريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد