حسم ملف إيران.. ماذا يحمل ترامب في جعبته خلال زيارة الصين؟

قالت الدكتورة دانيا عرايسي الباحث الأول في معهد نيولاينز للدراسات، إنّ الولايات المتحدة والصين كلاهما يمكن أن يكون المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي، وهذا العنصر المهم الأول الخاص بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العنصر الثاني المهم للزيارة هو النزاع الجاري مع إيران، مشيرةً، إلى أن الرئيس ترامب يرغب أن يتعامل مع الحكومة الصينية بشأن التمويل الذي كانت تعطيه لإيران، والدعم السياسي للرئيس الإيراني.

وتابعت، أن ترامب يحاول عزل إيران عن حلفائها، مشيرةً، إلى أن ثمة أهداف أخرى تتمثل في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك ما يتعلق بقضية تايوان، ولكن العنصر الأهم هو المنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، والحرب في إيران، للتأكد من أن الصين لن تقف إلى جانب إيران في حربها ضد الولايات المتحدة، وبناءً على ذلك، سوف تساعد الصين الولايات المتحدة من أجل إنهاء هذه الحرب.