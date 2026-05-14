عميد طب الزقازيق يتفقد مستشفى العاشر لمتابعة الاستعدادات للاعتماد

أجرى الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب جامعة الزقازيق زيارة ميدانية إلى مستشفى العاشر وذلك في إطار المتابعة المستمرة لاستعدادات المستشفى للتقدم للاعتماد والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

شملت الجولة تفقد عدد من الأقسام المختلفة داخل المستشفى لمتابعة سير العمل والتأكد من جاهزية الفرق الطبية ومدى الالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة بما يساهم في تحسين الأداء الطبي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور محمود مصطفى طه عميد الكلية خلال الزيارة علي أهمية الاستمرار في تطوير المنظومة الطبية والعمل وفق أحدث معايير الجودة والاعتماد مشيدًا بجهود الأطقم الطبية والإدارية داخل المستشفى وحرصهم على تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

واشار الي أنه تأتي هذه الزيارة في إطار حرص إدارة الكلية على المتابعة الدورية للمستشفيات الجامعية ودعم خطط التطوير المستمر بما ينعكس إيجابيًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.