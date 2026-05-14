أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن سلاح البحرية الإيراني لن يعود لسابق عهده قبل الحرب لمدة جيل، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية:" 90% تراجعا في صواريخ إيران وبحريتها وقاعدتها الصناعية للطائرات المسيرة".

وأضاف قائد القيادة المركزية الأمريكية: “نشرنا أكثر من 50 ألف جندي في منطقة عمليات القيادة”.

وتابع قائد القيادة المركزية الأمريكية:" نحافظ على وضعية تتيح دعم الدبلوماسية وتزويد الرئيس ووزير الحرب بخيارات مختلفة".

وأكمل قائد القيادة المركزية الأمريكية: |لضمان التفوق يجب الاستعداد للتحرك إن اختارت طهران الانتقام بدل ضبط النفس|؟

وتابع قائد القيادة المركزية الأمريكية: “حققنا أهدافنا العسكرية في إيران خلال أقل من 40 يوما”.