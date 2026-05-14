أمريكا: غيرنا مسار 70 سفينة وعطلنا 4 آخرين منذ بدء الحصار البحري على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تغيير مسار 70 سفينة تجارية وعطلنا 4 سفن منذ بدء الحصار البحري على إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن الرئيس دونالد ترامب أثار مع نظيره الصيني مسألة إيران ، مشيرا إلى أن الصين أكدت أنها لا تؤيد عسكرة مضيق هرمز ولا تؤيد فرض نظام للرسوم وهذا هو موقف واشنطن أيضا.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي لشبكة إن بي سي أن واشنطن لا تطلب مساعدة الصين ، قائلا “فلسنا بحاجة إلى مساعدتها”.

ناقش الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز وذلك بحسب ما أعلنه البيت الأبيض الأمريكي.