الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

إمبراطورية الـ 200 مليون جنيه.. الداخلية تضرب بيد من حديد وتكسر حصون غاسلي الأموال

كتب محمد عبدالله :

أعلنت وزارة الداخلية عن ضربة نوعية جديدة وجهها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ضد عدد من العناصر الجنائية لقيامها بالاتجار في المخدرات وترويجها .

البداية 

 اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها. 

كشف طريقة الاخفاء 

رصد مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة محاولة إخفاء المتهمين مصدر أموالها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات. 

التحريات عن الأموال 

كشفت تحريات  قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أنه قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (200) مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة غسيل الأموال

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

ساعات العمل الطويلة تزيد خطر السمنة
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
طريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار
