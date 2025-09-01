تجديد حبس التيك توكر علياء قمرون 15 يوما بتهمة نشر محتوى خادش.. ودفاعها ينفي تهمة غسل الأموال

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، حبس صانعة المحتوى المعروفة باسم علياء قمرون، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المتهمة فيها ببث مقاطع فيديو "خادشة للحياء" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محامي المتهمة مؤمن عز الدين، إن موكلته لا تواجه أي اتهامات بغسل الأموال، موضحًا أن النيابة العامة لم توجّه لها هذا النوع من التهم، مشيرًا إلى أن التهم الموجهة تقتصر على نشر فيديوهات غير لائقة وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف عز الدين أن المتهمة لا تمتلك أي ممتلكات أو أموال، وليست ممنوعة من التصرف في أموالها، كما أنها غير مدرجة على قوائم الممنوعين من السفر.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على علياء قمرون عقب تداول مقاطع فيديو لها عبر منصات التواصل، اعتُبرت متضمنة إيحاءات غير لائقة وتتعارض مع القيم الأخلاقية للمجتمع، وذلك ضمن جهود التصدي للمحتوى غير الأخلاقي عبر الإنترنت.