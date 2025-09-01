قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق يحيى: مواجهة المصري اختبار جديد لفيريرا.. وأي قرارات متسرعة تضر استقرار الفريق
عمال "جنوة" الإيطالي يهددون بقطع طريق البضائع الإسرائيلية المارة بالميناء
وزير الخارجية يلتقي رئيسة البرلمان السلوفيني على هامش مشاركته في منتدى بليد الاستراتيجي
الإفتاء: الاحتفال بالمولد النبوي عبادة وطاعة تقرِّب إلى الله
قرار من إدارة الزمالك ضد لاعبي الفريق بسبب الخسارة من وادي دجلة في الدوري
وزير الدفاع للرئيس: القوات المسلحة ستظل درع مصر الواقي وحصنها المنيع
بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025 ورابط التسجيل
اسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 فاق التوقعات
مش أول مرة.. الراقصة بوسي كعب داير بالكلبشات في أقسام الشرطة بسبب الرقص الخليع
شباب بلوزداد يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل
لماذا كان النبي يتعبد في غار حراء؟ عالم أزهري يجيب
إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تجديد حبس التيك توكر علياء قمرون 15 يوما بتهمة نشر محتوى خادش.. ودفاعها ينفي تهمة غسل الأموال

علياء قمرون
علياء قمرون
رامي المهدي

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، حبس صانعة المحتوى المعروفة باسم علياء قمرون، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المتهمة فيها ببث مقاطع فيديو "خادشة للحياء" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محامي المتهمة مؤمن عز الدين، إن موكلته لا تواجه أي اتهامات بغسل الأموال، موضحًا أن النيابة العامة لم توجّه لها هذا النوع من التهم، مشيرًا إلى أن التهم الموجهة تقتصر على نشر فيديوهات غير لائقة وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف عز الدين أن المتهمة لا تمتلك أي ممتلكات أو أموال، وليست ممنوعة من التصرف في أموالها، كما أنها غير مدرجة على قوائم الممنوعين من السفر.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على علياء قمرون عقب تداول مقاطع فيديو لها عبر منصات التواصل، اعتُبرت متضمنة إيحاءات غير لائقة وتتعارض مع القيم الأخلاقية للمجتمع، وذلك ضمن جهود التصدي للمحتوى غير الأخلاقي عبر الإنترنت.

محكمة الجنح صانعة المحتوى علياء قمرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025

مجلس النواب

برلماني لـ وزير التعليم: على أي أساس وضعت أجر معلمي الحصة الذي لا يكفي مواصلاتهم؟

وفاة أب وابنه

رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ|القصة الكاملة

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية

أرشيفية

شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة يتهمة تصوير أفلام إب.احية

عمال مصر

بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه

جانب من الاجتماع

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

ترشيحاتنا

الكلى

أعراض تلف الكلى.. 5 علامات تحذيرية صامتة في الصباح الباكر

نانسي عجرم

بفستان لافت.. نانسي عجرم تستعرض أناقتها .. صور

نسرين طافش

نسرين طافش تخطف الأنظار بالفستان الأبيض .. صور

بالصور

سر المطبخ الآسيوي: تحضير سلطة تايلاندية بالبيض المقلي في 10 دقائق

حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي
حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي
حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي

إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني

إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني.. شلل مؤقت وجراحة طارئة
إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني.. شلل مؤقت وجراحة طارئة
إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني.. شلل مؤقت وجراحة طارئة

نشرة المرأة والمنوعات: أمينة خليل تتألق بإطلالة صيفية على الشاطئ.. نصائح لا تتجاهلها قبل تناول حلوى المولد .. حجاب وفستان مكشوف.. بسمة بوسيل تثير غضب السوشيال ميديا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أسعار الفراخ اليوم الإثنين أول سبتمبر.. كيلو البانيه بكام؟

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

فيديو

عروس حلوان

مكنتش بتعمل فيلر في شفايفها.. السبب الحقيقي لوفاة عروس حلوان

مي عز الدين

مي عز الدين تكشف لأول مرة عن كيفية تجاوز وفاة والدتها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد