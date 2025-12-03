كنز للأعصاب وللصحة.. أهمية تناول كوب من البابونج

البابونج (أو الكاموميل) من الأعشاب الطبية المعروفة منذ القدم، وله فوائد عديدة صحية وجمالية إليك أبرز فوائد البابونج المثبتة علميًا والمشهورة في الطب الشعبي.

ووفقا لموقع بولد سكاى نقدم لك فى هذا التقرير فوائد البابونج.

الفوائد الصحية العامة:

1. تهدئة الأعصاب وتقليل القلق:

يحتوي البابونج على مركبات تساعد في استرخاء الجسم وتهدئة الجهاز العصبي، لذلك يُستخدم كشاي مهدئ قبل النوم أو في حالات التوتر.

2. تحسين جودة النوم:

يُعتبر من أكثر الأعشاب فاعلية في علاج الأرق الخفيف والمساعدة على النوم العميق، خصوصًا عند تناوله دافئًا قبل النوم.

3. تخفيف آلام المعدة والهضم:

يساعد على تقليل الغازات والانتفاخات وتشنجات المعدة، كما يخفف من أعراض القولون العصبي وعسر الهضم.

4. مضاد للالتهابات:

يحتوي على مضادات أكسدة مثل الأبيجينين التي تقلل الالتهابات في الجسم، وقد تفيد في التهابات المفاصل أو الجلد.

5. تعزيز المناعة:

شرب شاي البابونج بانتظام قد يساعد في تقوية جهاز المناعة ومقاومة العدوى الخفيفة مثل نزلات البرد.

6. تخفيف آلام الدورة الشهرية:

له تأثير مهدئ ومسكّن للتقلصات، لذلك يُنصح به خلال فترة الطمث لتقليل الألم والتوتر.

7. خفض سكر الدم وضغط الدم (بشكل معتدل):

بعض الدراسات تشير إلى أن البابونج قد يساعد في تنظيم مستويات السكر وضغط الدم عند تناوله بانتظام.