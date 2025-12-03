إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مفاجآت في واقعة سقوط سيدة من نافذة بأحد العقارات في منطقة باب الشعرية.

وفاة سيدة بعد سقوطها من عقار في باب الشعرية

حيث تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن السيدة نشبت بينها وبين وزوجها مشادة تطورت إلى مشاجرة بحضور ابنتها، بسبب تعاطيه المواد المخدرة وقامت خلالها بالقفز من نافذة الشقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة باب الشعرية تضمن ورود بلاغ من فتاة أفادت بسقوط والدتها من النافذة ووفاتها عقب وصولها المستشفى.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة، وجرى التحفظ على جثمان السيدة في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

وتبين من التحريات أن الزوج مدمن مواد مخدرة وتم حجزه في أحدى المصحات وعقب خروجه نشبت بينه وبين زوجته وابنته مشادة تطورت لمشاجرة قامت على أثرها الزوجة بالقفز من نافذة الشقة.