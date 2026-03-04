عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن وسائل إعلام إيرانية رسمية، أعلنت تأجيل مراسم وداع خامنئي في إيران والإعلان عن الموعد الجديد لاحقا.

اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، دونالد ترامب بـ"تدمير طاولة المفاوضات بدافع الحقد"، وذلك في منشور جديد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال عراقجي: "عندما تُعامل المفاوضات النووية المعقدة وكأنها صفقة عقارية، وعندما تُحجب الحقائق بالأكاذيب، لا يمكن تحقيق التوقعات غير الواقعية. والنتيجة؟ تدمير طاولة المفاوضات بدافع الحقد".

وأضاف: "لقد خان ترامب الدبلوماسية والأمريكيين الذين انتخبوه".