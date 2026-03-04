قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد بحري غير مسبوق .. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إغراق 17 سفينة إيرانية
هانز فليك: برشلونة خاطر بلاعبيه أمام أتلتيكو مدريد رغم الإصابات.. وخيبة الأمل في كأس ملك إسبانيا
الحرب تشتعل | إيران تعلن إسقاط مقاتلة عسكرية أمريكية من طراز «F-15».. والحرس الثوري يدك القواعد الأمريكية بالمنطقة
انفجار غامض شرق مسقط .. بلاغ بوقوع حادث بحري على بُعد 137 ميلاً من سواحل عُمان
لست زملكاويًا.. محمد بركات يكشف أسرار انضمامه للأهلي وحقيقة «الكوبري»
موتوا بغيظكم| هيثم فاروق يُهاجم رابطة الأندية بسبب أزمة مواعيد الزمالك: «عيب اللي بيحصل»
وولفرهامبتون ضد ليفربول .. أرقام كارثية للريدز بعد الخسارة من مُتذيل الترتيب
مجلس الوزراء السعودي: سنتخذ جميع الإجراءات لحماية أراضينا والمواطنين والمُقيمين
تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء
نشاط مكثف لجناح مصر للطيران ببورصة برلين السياحية
أطعمة تزيد من الشعور بالشبع على السحور.. اختيارات صحية تساعدك على الصيام دون جوع
تطور خطير.. الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط طائرة أمريكية مقاتلة إف-15
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موتوا بغيظكم| هيثم فاروق يُهاجم رابطة الأندية بسبب أزمة مواعيد الزمالك: «عيب اللي بيحصل»

هيثم فاروق
هيثم فاروق
سارة عبد الله

شن هيثم فاروق، لاعب الزمالك السابق هجومًا على رابطة الأندية بسبب أزمة موعد مباريات نادي الزمالك. 

وكتب هيثم فاروق نجم الزمالك السابق عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “لغاية دلوقتي مفيش مشكلة خالص، والأمور ماشية عادي، الاتحاد الإفريقي يحدد ماتش أوتوهو يوم السبت 14 مارس الساعة 3 العصر، في عز الحر، وفي نهار رمضان، وعلى ملعب ترتان… ماشي، قولنا حقه ينظم بطولته”.

وتابع: “طيب الزمالك عنده ماتش في الدوري يوم الأربعاء 11 مارس بالليل مع إنبي… هيسافر إمتى؟ وهيلعب إمتى؟”.

وأضاف: “نادي الزمالك طلب من رابطة الأندية تقديم ماتش إنبي 24 ساعة بس علشان يعرف يلعب ويسافر بدري، الرابطة ردت وقالت: هاتوا لنا موافقة إنبي! طيب إزاي؟ إنت دورك إيه؟ ما إنت موجود علشان تنظم وتاخد قرار طبعًا إنبي رفض، لأنه عايز فترة 4 أيام قبل ماتش الزمالك… وده حقه، لكن فين دور الرابطة في إدارة الموضوع؟ عيب اللي بيحصل ده".

وأوضح: “مباراة إنبي والزمالك اتحطت في الجدول يوم 11 مارس على أساس إن الاتحاد الإفريقي كان محدد ماتش الكونفيدرالية يوم الأحد 15 مارس، مع العلم إن الزمالك قبلها عنده ماتش مع الاتحاد يوم الجمعة 6 مارس، وإنبي كمان عنده ماتش في الدوري يوم 7 مارس”.

واختتم: “الناس مش مستحملة إن الزمالك في الصدارة بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه، إن شاء الله الزمالك يكسب إنبي ويرجع من الكونغو بنتيجة إيجابية رغم أنف الحاقدين… موتوا بغيظكم”.

الزمالك هيثم فاروق رابطة الأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـمجلس التعاون

مجلس التعاون يدين الاعتداء الإيراني على ميناء الفجيرة ويصفه بالتصعيد الخطير

أرشيفية

قطر تعلن القبض على خليتين للحرس الثوري الإيراني بالدوحة

الناتو

روته يفتتح مؤتمر الناتو الـ20 للحد من التسلح في برلين

بالصور

أطعمة تزيد من الشعور بالشبع على السحور.. اختيارات صحية تساعدك على الصيام دون جوع

أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية

لسحور مختلف .. طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

تناولها بعد الإفطار مباشرة .. 10 مشروبات تحسن الهضم فى رمضان

الهضم
الهضم
الهضم

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد .. حلوى اقتصادية بطعم المحلات

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد