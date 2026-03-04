موتوا بغيظكم| هيثم فاروق يُهاجم رابطة الأندية بسبب أزمة مواعيد الزمالك: «عيب اللي بيحصل»

شن هيثم فاروق، لاعب الزمالك السابق هجومًا على رابطة الأندية بسبب أزمة موعد مباريات نادي الزمالك.

وكتب هيثم فاروق نجم الزمالك السابق عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “لغاية دلوقتي مفيش مشكلة خالص، والأمور ماشية عادي، الاتحاد الإفريقي يحدد ماتش أوتوهو يوم السبت 14 مارس الساعة 3 العصر، في عز الحر، وفي نهار رمضان، وعلى ملعب ترتان… ماشي، قولنا حقه ينظم بطولته”.

وتابع: “طيب الزمالك عنده ماتش في الدوري يوم الأربعاء 11 مارس بالليل مع إنبي… هيسافر إمتى؟ وهيلعب إمتى؟”.

وأضاف: “نادي الزمالك طلب من رابطة الأندية تقديم ماتش إنبي 24 ساعة بس علشان يعرف يلعب ويسافر بدري، الرابطة ردت وقالت: هاتوا لنا موافقة إنبي! طيب إزاي؟ إنت دورك إيه؟ ما إنت موجود علشان تنظم وتاخد قرار طبعًا إنبي رفض، لأنه عايز فترة 4 أيام قبل ماتش الزمالك… وده حقه، لكن فين دور الرابطة في إدارة الموضوع؟ عيب اللي بيحصل ده".

وأوضح: “مباراة إنبي والزمالك اتحطت في الجدول يوم 11 مارس على أساس إن الاتحاد الإفريقي كان محدد ماتش الكونفيدرالية يوم الأحد 15 مارس، مع العلم إن الزمالك قبلها عنده ماتش مع الاتحاد يوم الجمعة 6 مارس، وإنبي كمان عنده ماتش في الدوري يوم 7 مارس”.

واختتم: “الناس مش مستحملة إن الزمالك في الصدارة بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه، إن شاء الله الزمالك يكسب إنبي ويرجع من الكونغو بنتيجة إيجابية رغم أنف الحاقدين… موتوا بغيظكم”.