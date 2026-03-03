قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإيراني: دمرنا 35 مسيرة متطورة للعدو منذ بدء الحرب
أول تعليق من ممدوح عباس على منحه الرئاسة الشرفية لـ الزمالك
عقوبات قارية تلوح في الأفق .. الأهلي مهدد بخوض مبارتين دون جماهير بعد أحداث الجيش الملكي
نتنياهو: نواصل توجيه ضربات قوية إلى إيران وسنفعل كل ما يلزم لحماية أنفسنا
إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري
ترامب: الإيرانيون أرادوا التحدث معنا لكن الوقت قد فات
مع مرور الوقت .. تحذير شديد اللهجة من الدفاع الإيرانية لأمريكا وإسرائيل
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ13 من رمضان
دعاء الإفطار 13 رمضان.. كلمات قالها الرسول وتفتح لك أبواب الفرج
الإسعاف الإسرائيلي: 8 مصابين جراء إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب
طقس الاربعاء .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 11 درجة
الحرس الإيراني يعلن إصابة مباشرة لمنظومة «ثاد» الأمريكية في قاعدة الرويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

مباراة الأهلي وبيراميدز
مباراة الأهلي وبيراميدز
القسم الرياضي

كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز عن الإجراءات القادمة بشأن حكم المحكمة الرياضية الدولية بأحقية النادي الأهلي في حصد لقب الدوري الممتاز.

قال المصدر إدارة نادي بيراميدز اتفقت على عدم تصعيد الموقف وتنحية اللجوء لأى درجات تقاضي أخرى أو الطعن في المحكمة الفيدرالية السويسرية بشأن قرار الكاس حول أحقية النادي الأهلي في لقب الدوري الممتاز.

أضاف: نادي بيراميدز اتخذ كافة الإجراءات والسبل القانونية للحصول على حقوقه  حتى اللحظة الأخيرة مكتفينا بالألقاب القارية التي نالها الفريق السماوي مثل دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، والألقاب العالمية مثل بطل القارات الثلاث التي حصلنا عليها.

كانت المحكمة الرياضية الدولية قضت بأحقية النادي الأهلي الكاملة في التتويج بلقب الدوري الممتاز عن الموسم الماضي، رافضةً الطعن المقدم من نادي بيراميدز بشأن أحقية البطولة، ليُغلق بذلك أحد أكثر الملفات سخونة في الساحة الرياضية خلال الأشهر الماضية.

القرار جاء ليضع نقطة النهاية في نزاع قانوني شائك بدأ عقب إعلان رابطة الأندية تتويج الأهلي بطلاً للمسابقة، قبل أن يعترض نادي بيراميدز ويصعّد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية، مطالبًا بإعادة النظر في أحقية اللقب.

وبحكم المحكمة الصادر اليوم، أصبح تتويج الأهلي رسميًا ونهائيًا، بعدما أكدت الجهة القضائية الرياضية الأعلى أن قرار رابطة الأندية صحيح وسليم من الناحية القانونية، وأنه لا توجد مبررات تدعو لتغيير بطل المسابقة.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت حالة ترقب واسعة داخل أروقة الناديين، في ظل توقعات بتأجيل الحكم، إلا أن المحكمة حسمت الجدل وأصدرت قرارها الملزم لكافة الأطراف، لتغلق الباب أمام أي تصعيد جديد في هذا الملف.

تصعيد بيراميدز جاء بدعوى وجود ملابسات يرى النادي أنها أثرت على مسار المنافسة، غير أن المحكمة لم تأخذ بهذه الدفوع، مؤكدة أحقية الأهلي في اللقب وفق اللوائح والقرارات المنظمة للمسابقة.

وبذلك، تنتهي قضية شغلت الوسط الرياضي لفترة طويلة، ليبقى اللقب في خزائن الأهلي بحكم قانوني نهائي، ويبدأ الجميع صفحة جديدة عنوانها التركيز داخل المستطيل الأخضر بعيدًا عن ساحات النزاع القضائي.

الأهلي بيراميدز الدوري المحكمة الرياضية دوري أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

ترشيحاتنا

الفنان كريم عفيفي

ألف ليلة وليلة مع فيفي عبده.. كريم عفيفي: هو المشهد ده هيتعرض في ناشيونال جيوجرافيك؟

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

حسام موافي

تحذيرات من أضرار الإجهاد والتوتر على صحة الإنسان .. فيديو

بالصور

فوائد تناول البنجر في رمضان.. يدعم المناعة والطاقة وطرق سهلة لتحضيره

فوائد تناول البنجر للصحة
فوائد تناول البنجر للصحة
فوائد تناول البنجر للصحة

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد