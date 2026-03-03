ترامب : القدرات العسكرية لإيران تتدهور بشكل ملحوظ

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القدرات العسكرية لإيران تتدهور بشكل ملحوظ، حسبما افادت قناة القاهرة الإخبارية .



وقال ترامب:" منصات إطلاق الصواريخ في إيران توشك على النفاد، وسأكون منفتحا على العمل مع الباقين على قيد الحياة من النظام الإيراني".

وأضاف ترامب:" منفتح للعمل مع بعض عناصر النظام الإيراني".

وفي وقت سابق، أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة سي إن إن اتساع فجوة الانقسام داخل الشارع الأمريكي بشأن الضربات على إيران. وبين الاستطلاع أن 59% من الأمريكيين يعارضون العملية العسكرية، مقابل 41% يؤيدونها، مع تسجيل نسبة الرفض القوي ضعف نسبة التأييد القوي، ما يعكس حالة تحفظ عميقة تجاه الانخراط في مواجهة عسكرية جديدة.

كما كشف الاستطلاع أن 60% من المشاركين لا يثقون في وجود خطة واضحة لدى الرئيس دونالد ترامب للتعامل مع تداعيات الأزمة، في مؤشر على تنامي الشكوك حول الاستراتيجية طويلة المدى للإدارة.