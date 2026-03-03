أطعمة غنية بالزنك تفوق اللوز.. دراسة تكشف أفضلها

كشفت تقارير صحية أن اللوز رغم احتوائه على الزنك، إلا أن هناك أطعمة أخرى توفر كميات أكبر منه، ما يجعلها خيارات أفضل لدعم المناعة وصحة الجلد.

أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز

ويُعد الزنك من المعادن الأساسية التي تساعد في تعزيز الجهاز المناعي وتسريع التئام الجروح ودعم وظائف الجسم الحيوية.



بحسب الدراسات، يحتاج الرجال البالغون إلى 11 ملغ من الزنك يوميًا، بينما تحتاج النساء إلى 8 ملغ. وعلى الرغم من أن اللوز يوفر كمية من الزنك، وفقا لما نشر في موقع verywellhealth، فإن أطعمة أخرى تحتوي على نسب أعلى:

ـ المحار:

يُعد المحار من أقوى مصادر الزنك، حيث يحتوي على ما يصل إلى 32 ملغ لكل 3 أونصات، أي أكثر من 250% من الاحتياج اليومي.

ـ اللحوم الحمراء:

توفر اللحوم مثل اللحم البقري ما يقارب 3.8 ملغ من الزنك لكل 3 أونصات، إضافة إلى البروتين الضروري لصحة العضلات.

ـ الدواجن:

يحتوي الدجاج والديك الرومي على الزنك إلى جانب البروتين عالي الجودة، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لتعزيز المناعة.

ـ العدس والكينوا:

تُعد الخيارات النباتية مثل العدس والكينوا مصادر جيدة للزنك، وهي مناسبة للأشخاص الذين يفضلون الأنظمة الغذائية النباتية.

فوائد الزنك للجسم

ويساهم الزنك معدن أساسي في:

ـ تعزيز الجهاز المناعي

دعم صحة الجلد

ـ تحسين التئام الجروح

المساعدة في وظائف الخلايا

نصيحة صحية

ينصح خبراء التغذية بتنويع مصادر الزنك بين الأطعمة الحيوانية والنباتية لضمان الحصول على الاحتياج اليومي بشكل متوازن.