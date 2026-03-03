قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: طهران لم يعد لديها أي دفاعات جوية.. وستتعرض لمزيد من الضربات
نجم دولة التلاوة يحصد المركز الثاني في جائزة دبي الدولية للقرآن الدورة 28
فوري وكاش.. دفع مخالفات المرور مصر 2026
الموت يفجع باسم سمرة
حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير .. أشرف زكي يكشف التفاصيل
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 14 رمضان | بث مباشر
أول رد رسمي من الفيفا .. هل انسحب منتخب إيران من كأس العالم 2026؟
سماع دوي انفجارات ضخمة في الدوحة
اتصال صيني – إسرائيلي يكشف موقف بكين الرافض للضربات ضد طهران
ممدوح عباس عن أرض الزمالك بأكتوبر : لن نقبل أرضًا بديلة .. ولن نقبل الإهانة
أية سماحة: اعتذرت عن بابا وماما جيران لهذا السبب
رويترز : سماع دوي انفجار كبير في دبي
بالصور

أطعمة غنية بالزنك تفوق اللوز.. دراسة تكشف أفضلها

أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز
أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز
آية التيجي

كشفت تقارير صحية أن اللوز رغم احتوائه على الزنك، إلا أن هناك أطعمة أخرى توفر كميات أكبر منه، ما يجعلها خيارات أفضل لدعم المناعة وصحة الجلد.

أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز

ويُعد الزنك من المعادن الأساسية التي تساعد في تعزيز الجهاز المناعي وتسريع التئام الجروح ودعم وظائف الجسم الحيوية.
 

بحسب الدراسات، يحتاج الرجال البالغون إلى 11 ملغ من الزنك يوميًا، بينما تحتاج النساء إلى 8 ملغ. وعلى الرغم من أن اللوز يوفر كمية من الزنك، وفقا لما نشر في موقع verywellhealth، فإن أطعمة أخرى تحتوي على نسب أعلى:

ـ المحار:
يُعد المحار من أقوى مصادر الزنك، حيث يحتوي على ما يصل إلى 32 ملغ لكل 3 أونصات، أي أكثر من 250% من الاحتياج اليومي.

أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز

ـ اللحوم الحمراء:
توفر اللحوم مثل اللحم البقري ما يقارب 3.8 ملغ من الزنك لكل 3 أونصات، إضافة إلى البروتين الضروري لصحة العضلات.

أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز

ـ الدواجن:
يحتوي الدجاج والديك الرومي على الزنك إلى جانب البروتين عالي الجودة، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لتعزيز المناعة.

أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز

ـ العدس والكينوا:
تُعد الخيارات النباتية مثل العدس والكينوا مصادر جيدة للزنك، وهي مناسبة للأشخاص الذين يفضلون الأنظمة الغذائية النباتية.

أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز

فوائد الزنك للجسم

ويساهم الزنك معدن أساسي في:

ـ تعزيز الجهاز المناعي
دعم صحة الجلد

ـ تحسين التئام الجروح
المساعدة في وظائف الخلايا

أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز

نصيحة صحية

ينصح خبراء التغذية بتنويع مصادر الزنك بين الأطعمة الحيوانية والنباتية لضمان الحصول على الاحتياج اليومي بشكل متوازن.

الزنك مصادر الزنك أطعمة غنية بالزنك فوائد الزنك المناعة صحة الجلد المحار العدس التغذية الصحية

