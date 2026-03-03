أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية " في خبر عاجل، بوقوع انفجارات عنيفة تهز حيفا وتل أبيب.

وفي وقت سابق، كشف الحرس الثوري أن إيران ستضرب جميع المراكز الاقتصادية الإقليمية إذا ما تعرضت مراكزها الرئيسية للاستهداف.

كما أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، لبحث الهجمات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية.

وذكرت الوزارة أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية الناجمة عن "العدوان المسلح غير المبرر"، مع تأكيد لافروف على ضرورة خفض التصعيد ورفض اللجوء إلى القوة، داعياً إلى التوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية.

كما شدد الوزير الروسي على استعداد موسكو لتقديم الدعم والمساعدة لتسهيل الحوار وحماية الاستقرار في المنطقة.