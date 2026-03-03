قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تأجيل 4 مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة بإياب ثمن النهائي

تأجيل 4 مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة ضمن إياب ثمن النهائي
تأجيل 4 مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة ضمن إياب ثمن النهائي
حسام الحارتي

قرّر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تأجيل أربع مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة ضمن إياب ثمن النهائي إلى أجل غير مسمى. 

وبعد تأجيله الأحد مباريات ذهاب الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال، أعلن الاتحاد القاري تأجيل الإياب المقرر في 9 و10 مارس الحالي، بالإضافة لمباريات دوري أبطال آسيا الثاني ودوري التحدي الآسيوي.

وأكد الاتحاد الآسيوي أن "أولويته تبقى ضمان سلامة وأمن جميع الأطراف المعنية، من لاعبين وفرق وحكام وشركاءوجماهير، ويُجدّد التزامه بتوفير بيئة آمنة للجميع، على أن يُعلَن عن المزيد من التحديثات في الوقت المناسب".

وستقام جميع المباريات التي تشارك فيها أندية من منطقة الشرق في مختلف مسابقات الأندية وفق المواعيد المحددةمسبقا.

وكان مقرراً أن يلتقي تراكتور الإيراني مع شباب الأهلي الإماراتي في قطر، والأهلي السعودي حامل اللقب مع الدحيل القطريفي جدة في 9 مارس، والاتحاد السعودي مع الوحدة الإماراتي، والهلال السعودي مع السد القطري في العاشر منه.

وفي ربع نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، تأجلت مباراتا الحسين الأردني مع الأهلي القطري في عمّان المقررة في 10 آذار/مارس والنصر السعودي مع الوصل الإماراتي في الرياض في الحادي عشر منه.

وفي ربع نهائي كأس التحدي، تأجلت مباراتا موراس يونايتد القيرغيزي مع الأنصار اللبناني في بيشكيك، والكويت الكويتي معالشباب العماني في الكويت في 11 مارس.

