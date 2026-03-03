مستشار ترامب: أمريكا لن تسمح بالنفوذ الروسي أو الصيني في منطقة الشرق الأوسط

أكد الدكتور جبريال صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران كانت على وشك إنتاج القنبلة النووية لذلك قرر ترامب الحرب ضدها.



وأضاف الدكتور جبريال صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في لقاء عبر زووم، مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن إنتاج السلاح النووي في إيران كان يستهدف القضاء على إسرائيل وهو ما دفع أمريكا للتدخل.

وتابع الدكتور جبريال صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أمريكا لن تسمح بالنفوذ الروسي أو الصيني في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن مصر دولة قوية وهي حليفة للولايات المتحدة وقادرة على حماية أراضيها.

وأشار الدكتور جبريال صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن الصين تشترى 73% من النفط من الدول العربية.

