القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسماح لعدد من الأطفال يرتدون أحذية تزحلق بالتشبث بنوافذ السيارة حال سيرها بأحد الطرق بسوهاج معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "ميكروباص - سارية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم ) .. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.