تحذيرات من أضرار الإجهاد والتوتر على صحة الإنسان .. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن أضرار الإجهاد والتوتر على صحتنا.. محذرا خلي بالك منها



وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال تقديم برنامج ربِ زدني علما المذاع على قناة صدى البلد، أن التوتر له تأثير جسدي ونفسي على الإنسان، موضحا أن الإجهاد مع التوتر خطير جدا.

وأوضح الدكتور حسام موافي، أن الإجهاد وحده بدون توتر، يكون من السهل علاجه، وكذلك التوتر وحده، ولكن عندما يجتمع التوتر والإجهاد، فستكون هناك مشكلة صعبة، معلقا: في مواد بتطلع من الجسم أثناء التوتر وأثناء الإجهاد، والغدة التي فوق الكلية لها نخاع يفرز هرمونين في منتهى الخطورة، أدرينالين ولا أدرينالين.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني: الهرمونات دي معمولة للطوارئ هرمون "البخ"، الإجهاد والتوتر يخرجان هذا الهرمون، وهذا الهرمون يعلي الضغط ويزود ضربات القلب، ويزود حرق السكر، ويعمل مشاكل كبيرة.