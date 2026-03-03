مواجهات مشتعلة في دوري اليد.. الأهلي يصطدم بسبورتنج والزمالك يواجه البنك الأهلي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تتجه أنظار عشاق كرة اليد المصرية مساء اليوم الثلاثاء إلى جولة قوية في المرحلة الثانية من دوري المحترفين للموسم المحلي 2025-2026، حيث تُقام أربع مواجهات مرتقبة ضمن الجولة الخامسة من مرحلة حسم اللقب، في صراع يزداد اشتعالًا مع كل جولة.

وتشهد الجولة لقاءات الأهلي أمام سبورتنج، والزمالك ضد البنك الأهلي، وطلائع الجيش مع سموحة، والجزيرة في مواجهة الشمس، في مباريات تحمل حسابات معقدة على مستوى القمة والمربع الذهبي.

الأهلي يتمسك بالصدارة.. والزمالك يطارد

يدخل فريق رجال الأهلي المواجهة وهو متربع على صدارة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة بعد مرور أربع جولات من المرحلة الثانية، في ظل أداء متوازن وثبات واضح في النتائج، جعله يواصل فرض إيقاعه على سباق المنافسة.

في المقابل، يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 16.5 نقطة، ويخوض اختبارًا صعبًا أمام البنك الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 15.5 نقطة، والذي يسعى بدوره لمواصلة الضغط على القطبين وخطف مركز متقدم في سباق اللقب.

ويأتي سبورتنج في المركز الرابع، بينما يحتل طلائع الجيش المرتبة الخامسة، ما يمنح مواجهات الجولة طابعًا تنافسيًا خاصًا، سواء في صراع الصدارة أو المراكز المؤهلة للمنافسات الختامية.

المرحلة الثانية من دوري المحترفين تُقام بنظام يجمع أصحاب المراكز المتقدمة في صراع مباشر على اللقب، ما يجعل كل نقطة بمثابة خطوة نحو منصة التتويج. ومع تقارب الفوارق بين الفرق الكبرى، تبدو كل مواجهة وكأنها مباراة نهائية مبكرة.

الأهلي يسعى لتوسيع الفارق في الصدارة، فيما يطمح الزمالك لتقليص الفجوة، بينما يترقب البنك الأهلي وسبورتنج أي تعثر من الكبار لاقتحام المشهد بقوة.

وعلى صعيد آخر، حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 30 أبريل موعدًا لإقامة الدور قبل النهائي لكأس مصر للرجال، على أن يُقام النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث في الأول من مايو.

كما تقرر إقامة مباريات الدور ربع النهائي يوم 14 أبريل، حيث يلتقي الأهلي مع سبورتنج في السادسة مساءً، وهليوبوليس مع المعادي في السابعة، وسموحة أمام الأوليمبي في الثامنة، فيما يواجه الشمس نظيره الزمالك في التوقيت ذاته.

فوائد تناول البنجر في رمضان.. يدعم المناعة والطاقة وطرق سهلة لتحضيره

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

