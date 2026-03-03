قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرخص 5 سيارات زيرو تحت سعر 800 ألف جنيه
أشرف زكي : عبلة كامل ترفض أي دعم .. والأرقام المتداولة عن أجر إعلانها وهمية
ترامب: طهران لم يعد لديها أي دفاعات جوية.. وستتعرض لمزيد من الضربات
نجم دولة التلاوة يحصد المركز الثاني في جائزة دبي الدولية للقرآن الدورة 28
فوري وكاش.. دفع مخالفات المرور مصر 2026
الموت يفجع باسم سمرة
حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير .. أشرف زكي يكشف التفاصيل
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 14 رمضان | بث مباشر
أول رد رسمي من الفيفا .. هل انسحب منتخب إيران من كأس العالم 2026؟
سماع دوي انفجارات ضخمة في الدوحة
اتصال صيني – إسرائيلي يكشف موقف بكين الرافض للضربات ضد طهران
ممدوح عباس عن أرض الزمالك بأكتوبر : لن نقبل أرضًا بديلة .. ولن نقبل الإهانة
أخبار البلد

ضياء رشوان: نعيش الأزمة الأخطر في المنطقة.. وعلى الإعلام الالتزام بالمصادر الرسمية

أكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام أن المنطقة تعيش الأزمة الأخطر بلا منازع، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت سيناريوهات للتعامل مع مختلف التطورات.

أضاف رشوان خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي عقد اليوم بالعاصمة الجديدة، أن الإعلام يجب أن يتحرى الدقة في ما ينشر، مع العودة دائمًا إلى المصادر الرسمية أو انتظار البيانات الحكومية، لتجنب أي بلبلة أو شائعات كاذبة قد تؤثر على الرأي العام.

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في أول لقاء بهم بعد انطلاق الفصل التشريعي الثالث للمجلس.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء  برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، مُوجهاً لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المُبارك، وبدء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للمجلس، وكذا انتخابهم لرئاسة اللجان النوعية، مُعربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق في المُهام الموكلة إليهم.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن لقاء اليوم يأتي اتصالاً بنهج مجلس الوزراء القائم على مد جسور التعاون والتفاعل الدائم مع مجلس النواب، للتشارك دوماً في طرح ومُناقشة أهم القضايا التي تشغل الرأي العام وترتبط بمصالح الدولة المصرية، خاصة في خضم الأحداث المتلاحقة التي تشهدها المنطقة ككل، مُعتبراً أن هذا اللقاء فرصة أيضا للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن العديد من الملفات والقضايا.

وعبَّر رئيس الوزراء عن خالص تقديره للدور المهم الذي يقوم به مجلس النواب، والتطلع للعمل على تنويع وتطوير أطر التواصل والتنسيق مع المجلس خلال الفترة المقبلة، في إطار من تعزيز التكامل المؤسسي والشراكة الإيجابية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والعمل على إعلاء مصالح الوطن وتلبية تطلعات المواطنين.

ضياء رشوان نعيش الأزمة لأخطر الإعلام

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

محافظ دمياط

على رأسها ملف تقنين أراضى الدولة | وضع خطة استراتيجية في دمياط

محافظة دمياط

شاهد احتفالات ليالي رمضان الثقافية والفنية بدمياط

رئيس جامعة كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ في إفطار جماعي مع أسرة الجهاز الإداري | صور

بالصور

من وداع الأخت إلى حلم الأبوة .. أحمد عبد الحميد يختتم سوا سوا بمشهد إنساني استثنائي

أرخص 5 سيارات زيرو تحت سعر 800 ألف جنيه

أطعمة غنية بالزنك تفوق اللوز.. دراسة تكشف أفضلها

احترس.. شرب الشاي على السحور وبعد الإفطار يسبب لك مشاكل صحية خطيرة

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

