ضياء رشوان: نعيش الأزمة الأخطر في المنطقة.. وعلى الإعلام الالتزام بالمصادر الرسمية

أكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام أن المنطقة تعيش الأزمة الأخطر بلا منازع، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت سيناريوهات للتعامل مع مختلف التطورات.

أضاف رشوان خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي عقد اليوم بالعاصمة الجديدة، أن الإعلام يجب أن يتحرى الدقة في ما ينشر، مع العودة دائمًا إلى المصادر الرسمية أو انتظار البيانات الحكومية، لتجنب أي بلبلة أو شائعات كاذبة قد تؤثر على الرأي العام.

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في أول لقاء بهم بعد انطلاق الفصل التشريعي الثالث للمجلس.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، مُوجهاً لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المُبارك، وبدء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للمجلس، وكذا انتخابهم لرئاسة اللجان النوعية، مُعربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق في المُهام الموكلة إليهم.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن لقاء اليوم يأتي اتصالاً بنهج مجلس الوزراء القائم على مد جسور التعاون والتفاعل الدائم مع مجلس النواب، للتشارك دوماً في طرح ومُناقشة أهم القضايا التي تشغل الرأي العام وترتبط بمصالح الدولة المصرية، خاصة في خضم الأحداث المتلاحقة التي تشهدها المنطقة ككل، مُعتبراً أن هذا اللقاء فرصة أيضا للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن العديد من الملفات والقضايا.

وعبَّر رئيس الوزراء عن خالص تقديره للدور المهم الذي يقوم به مجلس النواب، والتطلع للعمل على تنويع وتطوير أطر التواصل والتنسيق مع المجلس خلال الفترة المقبلة، في إطار من تعزيز التكامل المؤسسي والشراكة الإيجابية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والعمل على إعلاء مصالح الوطن وتلبية تطلعات المواطنين.